義務役確認延長「女生該納入嗎」？蔡英文：樂觀其成

總統蔡英文於昨（27）日召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役確定延長為1年，同時每月薪資上漲4倍，調整至26,307元，引起網友一片譁然。而關於兵役問題，除了服役時間及月薪金額外，「女性是否該納入義務役」也一直被高度討論，對此，蔡英文表示她樂觀其成，但必須先將現階段工作處理好，到位後才能進入下個階段。
編輯中心/綜合報導
蔡英文27日上午在國安高層會議對國防兵力調整方案做最後拍板，並於下午記者會宣布現行4個月義務役延長為1年，且義務役士兵原先月薪約6,500元，未來將調至26,307元，此方案將於民國113年1月1日起施行，94年1月1日後出生的男性皆適用。
此外，有媒體詢問「女性納入義務役」之議題是否有被拿出來討論，蔡英文說明，對於女性參與國防事務持樂觀態度，而是否該納入義務役群體，這是個更大的課題，「所以我想我們把所有面臨問題能先解決，到位後再到下階段，先把現階段工作做好最重要」。
蔡英文也表示，以志願役為例，參與國防相關工作的女性有超過4%以上，故其實無論是軍官還是兵，很多場合都能看到她們的身影，女性同樣對國家抱持愛護的心，並對國防事務全力以赴，故對女性參與一事樂觀其成，但得先處理現階段狀況。（編輯：李惠婷）