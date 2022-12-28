跨年宵夜吃什麼？王品麻辣鍋燒肉「宵夜場」吃到飽

還沒決定怎麼跨年的民眾有口福了！王品集團今（28）日宣布，為方便民眾迎接跨年也能好好享受美食，旗下品牌將延長營業時間或加開宵夜場，讓大家可以輕鬆吃到飽！「肉次方」燒肉吃到飽全台3店連三天加碼開到半夜1點；「尬鍋」營業至凌晨1點半、「和牛涮」則至2點；而麻辣鍋品牌「青花驕」、「嚮辣」雙雙延長營業時間至凌晨3點還加開宵夜場；平價火鍋霸主「石二鍋」也開放台北士林中正旗艦店讓大家吃到凌晨！6大品牌陪大家爽吃好料跨年，饕客們趕快手刀訂位囉。
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團集結旗下6大品牌應援消費者邊吃美食邊跨年，不用到跨年晚會人擠人，約上親朋好友一起圍爐或開烤更舒服。首先平價火鍋霸主「石二鍋」開放台北士林中正旗艦店讓大家一路吃到凌晨；「肉次方」燒肉吃到飽全台3店，從12/30起至元旦當天，連3天加碼開到半夜1點；「尬鍋」12/30及12/31皆營業至凌晨1點半、「和牛涮」也是連兩天營業至凌晨2點；而麻辣鍋品牌「青花驕」、「嚮辣」則雙雙加開宵夜場、延長營業時間至半夜3點！幫大家整理王品6大品牌各門市跨年延長營業資訊在文末。
懶得出門的民眾，王品還提供門店外帶加菜優惠！「嚮辣」即日起至2023/1/2，凡外帶指定鍋底，即贈安格斯雪花牛或活菌梅花豬一份，在家吃飽飽倒數迎接2023年。「肉次方」則推薦從即日起至明年1/3，體驗期間限定草莓冰淇淋，可以自由搭配跳跳糖、飛機餅、巧克力等配料，打造成豪華聖代。