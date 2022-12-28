阿Ben開戰宋逸民！教會慶生影片挖出 同框嬉笑回不去了
小甜甜日前退出宋逸民所屬的「藝起發光」教會，結果意外引起「藝起發光」教會黑料連環爆事件，引起各界討論。其中，曾經都同在教會的明星們也紛紛出面指控教會內幕，包括徐小可、阿Ben夫婦、資深媒體人王瑞玲皆有發聲。阿Ben夫婦也發長文表示「要宋逸民出來面對」，而近日有網友挖出過往兩人同框替師母陳維齡慶生的影片，對比當時交好，如今的撕破臉有不小的反差。
編輯中心/綜合報導
只見被翻出影片當中，時間點是在2020年12月8日，當時阿Ben尚未退出藝起發光，一群人正在開會討論活動的事宜，而吳東諺和另名教友提出不同意見，結果多人出現激烈的爭辯，一旁的師母陳維齡則示意要宋逸民出面調解，但宋逸民遲遲沒有動作，場面十分尷尬。
隨著幾人越吵越猛烈，宋逸民突然開罵「不要辦了！這樣辦有什麼意思！搞什麼」接著起身走人，讓師母陳維齡在一旁相當錯愕，沒想到最後宋逸民驚喜端出蛋糕現身，才知道原來大家是故意假吵架，要替自己慶生，其紀錄都被攝影機偷拍下來，大家也開心地替陳維齡慶生。
而如今，阿Ben夫婦已經退出教會，阿Ben又在社群直接開戰宋逸民，對比當時的歡樂氣氛，令人不勝唏噓。不少網友看完影片後紛紛表示「感覺以前是真的要好啊....一定很多內幕啦」、「如果有這種影片，表示過去他們感情很好啊，會撕破臉感覺內幕有料吧」、「宋逸民應該出來解釋清楚就好....不是都默不吭聲吧」而教會「藝起發光」26日發聲之後，包括宋逸民本人到目前為止都沒有對外界有其他回應，爆料者與擁護者都各說各話，事件依舊是羅生門。（編輯：張嘉哲）