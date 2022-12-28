Pan Piano竟熱舞了！扮演峮峮「炸裂陳子豪」 粉絲朝聖
說到台灣鋼琴YouTuber，人人都會想到「Pan Piano」，因為有著卓越的琴技以及別具用心的角色扮演服裝，圈粉不少人，在個人頻道已經累積快破350萬人訂閱，人氣相當高。而近日，她發布最新影片，不僅展現琴藝，還化身為啦啦隊女神「峮峮」，大跳「炸裂陳子豪」，讓不少網友紛紛朝聖。
編輯中心/綜合報導
「Pan Piano」在27日晚間上發布最新影片「炸裂陳子豪 峮峮 チュンチュン [ピアノ & 踊り]」，只見她將自己打扮成啦啦隊常穿的短版上衣，以及百摺短裙，以雙畫面展示，左邊開始彈著陳子豪的應援曲，右邊則是奉上經典「炸裂陳子豪」的舞蹈。
影片短短不到1天，就衝破15萬觀看，還被網友轉發到PPT上熱議「驚！Pan Piano居然在跳世界名曲『炸裂陳子豪』，是說她真的知道陳子豪是誰嗎?」、「笑翻，怎麼會有這個想法XD」、「好啦，還是彈鋼琴就好啦小P」、「笑翻，有意推廣炸裂陳子豪成為世界名曲？P的頻道那麼多外國人在看」、「有點僵硬QQ」。
而影片也湧入不少外國人表示「真沒想到有一天能看到妳跳舞呢！」、「這真是令人出乎意料的影片」、「可以多多練習！第一次嘗試已經不簡單了」、「陳子豪是誰？相當知名嗎？這位角色扮演的人物我不認識，但舞蹈還不錯」。（編輯：張嘉哲）