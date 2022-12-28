他1月班表「假期樂放18天」超爽！網反嘆氣：這很慘啊
2023年1月有多個假期能放，包含元旦跨年連放3天及農曆春節10天，再加上周休二日，一月上班天數僅有16天，令民眾相當期待。不過有位網友分享朋友公司的班表，發現對方上班日子更加誇張，加總起來僅有13天，引起網友討論，但有人指出放得多不代表好，因為有可能是「無薪假」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，分享了兩張朋友公司的一月班表，其中一張寫明7日全體排休，使得原本16天的上班日減少至15日；而另一家公司的班表更誇張，一個月中放了高達18天的假，原PO補充「不包括員工排休及無薪假」。
這般好的福利引得不少網友羨慕，「公司這麼好的，特休這麼多」、「只上了13天」、「跟我的一樣，但我還多月底那兩天，休到爆」、「休的天數跟我一樣但我多30號那天」、「跟我老婆公司一樣，然後要扣特休」。
不過有網友指出，休的多不代表是好事，因景氣問題，許多公司也有類似的放假政策「這樣休在目前，很常見的。有的一月只上9天。你可以開心一下下」、「現在外面景氣真的很差，很多公司行號已經在輪流休無薪假一陣子了」、「一月真的看到很多公司班表是這樣… 慘字啊」、「如果休假=收入減少，我寧可別休太多天」。（編輯：李惠婷）