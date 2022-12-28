最高法院大法官辯論實質影響力　林益世夫婦今現身旁聽

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林益世辯護人陳重言主張，本案並無民代向公營事業施壓關說涉及法律適用問題，實質影響力說也牴觸罪刑法定原則。
大法庭也商請專家學者提供意見，其中，陽明交通大學教授林志潔認為，應採實質影響力說，但台大法律系教授許恒達、謝煜偉及中原大學財經法律學系副教授洪兆承則持反對意見，且多數意見認為不成立圖利罪。
歷經4個小時辯論，是否採實質影響力說，大法庭將於明年2月22日下午2點半作出裁定。
特偵組（已解散）指控，林益世2010年任立委時，收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元賄賂，進而協助地勇取得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約；2012年行政院秘書長任內，再向地勇索賄8300萬元未遂，遭求處無期徒刑。
北院認為，林益世收賄「喬」合約，不是立委職務上行為，僅依《刑法》公務員假借職務權力機會犯恐嚇得利、洗錢罪判刑7年4月。
高院認為，林益世以立委權力對中鋼、中聯公司高層人士加以恐嚇，構成《貪汙治罪條例》的違背職務收賄罪，重判12年，最高法院部分撤銷。
更一審支持一審見解，認為是公務員假借職務上之權力及機會故意犯恐嚇得利罪，又因審理迄今已逾8年，依《速審法》減刑規定，從輕量刑4年10月。
檢辯上訴至最高法院後，承審庭評議認為，先前的裁判對於「實質影響力說」等法律見解已有歧異，決定向刑事大法庭提案，以統一法律見解。