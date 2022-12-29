傳宋逸民「用太魯閣做假見證」！知情人曝證據：真有訂票
由牧師宋逸民領導的教會「藝起發光」爭議連環爆，自小甜甜（張可昀）退出後，多位名人站出揭發裡頭的荒誕行徑，其中身為前教友的資深醫藥記者王瑞玲日前表示，該教會去年藉由花蓮太魯閣出軌事件營造「假見證」，這引爆另一波輿論。對此，一名工作人員於臉書上曬出證據駁斥，表示自己跟宋牧師不熟，但當時「確實有訂到太魯閣號車票」。
編輯中心/綜合報導
王瑞玲26日透露，去年4月教會辦活動時搭乘遊覽車前往花蓮，經過太魯閣出軌意外地點時順手拍下照片發於臉書，媒體便聯繫她詢問現場狀況，不料宋逸民立刻要求她和所有藝人教友拍照、上傳，且發出前需經過他們夫妻二人檢視，並爆料當時「根本就沒有訂那班出事的列車，從一開始就是要坐遊覽車去花蓮」，可宋逸民卻宣稱差點坐上死亡列車，營造假見證。
對此，當時屬導播和攝影組的工作人員27日於臉書發聲，表示死亡列車是9:28那班，但當天確實有訂12:58的太魯閣列車，直至最後一刻才改成搭遊覽車，使得原先計畫睡到中午的行程被打亂，6點就要起床準備器材，他回憶當時心情還很火大，同時曬出自己記事本的畫面，證明原先真的要搭12:58的火車。
他也解釋自己與宋牧師並不熟，「我不是宋牧師的教會的成員、也與宋牧師和這些成員只有彩排和演出的短短幾面之緣，因為我只是臨時支援的，我不了解內幕也不清楚真實他們的相處情況」，但「確實有訂到太魯閣號車票，然後才改搭遊覽車，而非謠言所說的『本來就要搭遊覽車，看到火車出事才故意沾上邊』」。
他回憶太魯閣事件發生當下，宋逸民嚴肅地要求大家禱告，並要他們不要喧嘩嬉鬧，「因為雖然神保守我們，但是這是悲劇一件，提醒要我們為救災參與的人員、受難者、家屬們禱告」。而對於此次事件，他認為「裡面怎麼吵、發生什麼事我無法置喙，如果說大家都被通知的，我寫在本子上的太魯閣號不存在，只是為了加油添醋、加強醜化對方形象的話，我就覺得這太過分了」。（編輯：李惠婷）