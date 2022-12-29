小甜甜因婚變嚴重憂鬱？金剛「再爆1事」駁斥 她回應了
藝人小甜甜（張可昀）疑似因為記者會模糊焦點惹怒宋逸民，後退出由其主導之教會「藝起發光」，進而扯出多樁爭議。日前便有人爆料小甜甜與老公婚姻觸礁，並指她為此罹患嚴重憂鬱症，而其好友金剛首先替其澄清，並開玩笑「不是憂鬱症，是暴食症啦！」，後續小甜甜也在IG回覆此事件。
編輯中心/綜合報導
小甜甜退出藝起發光教會後，被牧師宋逸民指出「私生活有很大的狀況」，接著有人爆料她與老公分居，正在打離婚官司，她更因此罹患嚴重憂鬱症，「小甜甜生病後，整個人都變了！」，透露她私下話變很少，看起來心事重重。
對此，金剛在IG發布限時動態替她澄清，「我在這邊要跟大家講，小甜甜張可昀絕對不可能有憂鬱症」，「我認識她到現在，我很清楚的知道，她是一個個性非常堅強，也非常樂觀的一個女孩子，有時候還少了一根神經，更何況現在為母則強」，最後忍不住調侃說她確實沒有憂鬱症，「但甜甜肯定有一個狀況……暴～食～症！」。
小甜甜後續轉發此限動，接著金剛的話題打趣「欸欸欸！我還有一個很嚴重的症，你怎麼都沒說到呢？」，「那就是…我很『正』」，以有趣的方式間接回應此爆料，看得出心情未大受影響。（編輯：李惠婷）