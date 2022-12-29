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宋逸民「9音檔狂譙黃國倫」！飆罵內容曝光　寇乃馨傻眼

▲黃國倫過去擔任「藝起發光」理事長的職位，曾與核心人物宋逸民發生過爭執。（圖/我愛貓大YT）
▲黃國倫過去擔任「藝起發光」理事長的職位，曾與核心人物宋逸民發生過爭執。（圖/我愛貓大YT）

編輯中心/綜合報導

宋逸民所屬的教會「藝起發光」近日陷入爭議，雖然有許多明星教友出面力挺，但也有多名前教友都出面爆出內幕，而前理事長黃國倫與老婆寇乃馨也出面受訪表示，當時是「被離開」，往事一連串都被扯出，近日康熙來了又剪出黃國倫以及寇乃馨夫婦上節目的精華片段，內容提及宋逸民曾經因為教會的事情，傳了9個音檔飆罵黃國倫，最後是寇乃馨從中調解，兩人才和好。

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近日有網友挖出過去黃國倫與寇乃馨在2013年上節目《康熙來了》時，就直言「每次教會開會時，都彷彿在看本土劇，每次都會吵翻天，什麼事都能吵」，當時黃國倫雖然經過內部同意，空降「藝起發光」理事長的位置，但仍讓已經在組織裡多年的宋達民心生不滿，而宋逸民則一直到當黃國倫與宋達民之間溝通的橋樑。

然而，在某次晚會上，宋逸民原本打算要在活動現在發傳單，希望有更多學生志願加入營會，但由於考量師資及舉辦的時間地點皆尚未底定，身為理事長的黃國倫認為先不要發送，結果該想法惹怒宋逸民，讓寇乃馨直言「原本擔任溝通橋樑自己也發火爆炸的時候，其實是很令人傻眼的」。

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▲寇乃馨與黃國倫數年前上「康熙來了」分享與宋逸民爭吵的故事。（我愛貓大YT）
接著宋逸民因為相當生氣，接連發了9個音檔給黃國倫，且每個都是罵滿2分鐘，其內容包括「你不要以為你高高在上，當了理事長你就可以改變任何事情」、「國倫老師我直說，你做人實在太稚嫩了，你對於人際相處的事情很不賢淑」讓黃國倫聽了之後相當難過，將這些音檔都傳給寇乃馨聽。

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▲宋逸民過去與黃國倫爭吵，傳語音訊息罵「你做人實在太稚嫩了」。（我愛貓大YT）
寇乃馨知道之後，他認為雙方都是好意，只是溝通不良，而黃國倫本來要寄一封很長的簡訊，來駁斥宋逸民對他的指控，不過被寇乃馨擋下不要傳，事後寇乃馨為了調解雙方彼此，背著黃國倫改為一封溫言軟語的道歉信，內容包括「國倫老師聽了你的音檔很難過，你知道國倫有多在乎你這個弟弟…請你不要誤會他」不過這件事並沒有告知黃國倫，擔心男人因為「自尊心」感到沒面子。

事後，宋逸民先是友善回應「笑臉貼圖」給寇乃馨，晚會當天，宋逸民也主動找黃國倫講話、擁抱，紛爭才告一段落，而寇乃馨此舉則獲得小S等在場人妻認可，不過蔡康永與沈玉琳則不認可說「自尊不無聊，自尊是我們生存的依據」小S則回「可是自尊會讓你失去一個朋友欸」如今雖然當年事情事過境遷，而寇乃馨以及黃國倫也已經離開教會，沒想到因為「藝起發光」的紛爭，昔日往事又被搬出檯面。（編輯：張嘉哲）


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