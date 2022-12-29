宋逸民「9音檔狂譙黃國倫」！飆罵內容曝光　寇乃馨傻眼

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然而，在某次晚會上，宋逸民原本打算要在活動現在發傳單，希望有更多學生志願加入營會，但由於考量師資及舉辦的時間地點皆尚未底定，身為理事長的黃國倫認為先不要發送，結果該想法惹怒宋逸民，讓寇乃馨直言「原本擔任溝通橋樑自己也發火爆炸的時候，其實是很令人傻眼的」。
接著宋逸民因為相當生氣，接連發了9個音檔給黃國倫，且每個都是罵滿2分鐘，其內容包括「你不要以為你高高在上，當了理事長你就可以改變任何事情」、「國倫老師我直說，你做人實在太稚嫩了，你對於人際相處的事情很不賢淑」讓黃國倫聽了之後相當難過，將這些音檔都傳給寇乃馨聽。
寇乃馨知道之後，他認為雙方都是好意，只是溝通不良，而黃國倫本來要寄一封很長的簡訊，來駁斥宋逸民對他的指控，不過被寇乃馨擋下不要傳，事後寇乃馨為了調解雙方彼此，背著黃國倫改為一封溫言軟語的道歉信，內容包括「國倫老師聽了你的音檔很難過，你知道國倫有多在乎你這個弟弟…請你不要誤會他」不過這件事並沒有告知黃國倫，擔心男人因為「自尊心」感到沒面子。
事後，宋逸民先是友善回應「笑臉貼圖」給寇乃馨，晚會當天，宋逸民也主動找黃國倫講話、擁抱，紛爭才告一段落，而寇乃馨此舉則獲得小S等在場人妻認可，不過蔡康永與沈玉琳則不認可說「自尊不無聊，自尊是我們生存的依據」小S則回「可是自尊會讓你失去一個朋友欸」如今雖然當年事情事過境遷，而寇乃馨以及黃國倫也已經離開教會，沒想到因為「藝起發光」的紛爭，昔日往事又被搬出檯面。（編輯：張嘉哲）