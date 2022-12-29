只到今天！她直擊好市多「1夯物」特價 一票會員全看傻
知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，近日就有一名網友分享，好市多常年夯物「科克蘭三層抽取式衛生紙」特價一串359元，優惠期間只到今（29）日，貼文曝光後，引起不少會員傻眼，部分人剛從線上囤完貨，沒跟到這波優惠捶心肝，部分人則是認為優惠不夠多，「算了！油錢都不夠！」
編輯中心/綜合報導
該名網友昨日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她分享在好市多看到的科克蘭三層抽取式衛生紙， 120抽24包從原來的389元降價30元，售價變成359元，特價期間到12月29日，讓她直呼：「特價兩天～要買要快。」
但好市多日前才在線上推出科克蘭衛生紙「3串折扣90元」的優惠價，一串平均379元，讓許多剛囤完貨的會員哀嚎，「25號才線上買衛生紙」、「才線上買2箱的⋯算了不回頭看了」、「我上禮拜才買一串」、「才剛線上買完」、「線上379*3剛剛送到，還以為買到便宜還不用搬」、「才剛線上買3包，一包379，還以爲賺到。今天現場看到，傻眼到不行」。
還有網友見到優惠價直言，「油錢都不止30」、「先漲後降！薄只有更薄～有意義嗎」、「30？專程跑去買會不划算」、「一袋24包便宜30塊，真不知道要囤來幹嘛」、「省了30扣除油費再加上加減買，這個特價划算嗎？」、「算了！油錢都不夠」。（編輯：賴禹妡）