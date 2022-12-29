悠遊卡會過期！他放16年一刷驚呆 官方公布「真實壽命」
悠遊卡不但能支付交通費用，還能在指定商家消費，通勤族幾乎人手一張，而近日就有一名網友好奇問「正常的悠遊卡片的壽命多長呢？」貼文曝光隨即引起熱烈討論，許多人秒回「除了不見跟折斷，不然都活得好好的」，對此，悠遊卡官網也給出解答「悠遊卡由於其物理特性、天線老化....等因素，有效期限設定為20年。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「台北悠遊卡的壽命」為題，表示手邊有張16年前的台北悠遊卡，原以為差不多報銷了，沒想到現在還是可以正常使用，讓他好奇問：「正常的悠遊卡片的壽命多長呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「看運氣，有人用2年就故障」、「除了不見跟折斷，不然都活得好好的」、「我沒有壞掉過，從來都是不見而已」、「印象一開始設定是20年」、「我手上這張20年了，天天用」。
事實上，根據悠遊卡官網指出，悠遊卡由於其物理特性、天線老化⋯等因素，有效期限設定為20年。卡片如果在使用時顯示到期，代表已經使用20年了，為避免感應不良使用效果不佳，建議更換新卡使用。除悠遊卡有毀損或鑒於悠遊卡之物理特性（如生命週期）無法順利感應等情況外，悠遊卡如顯示到期或過期時，持卡人得至指定地點進行悠遊卡展期，展期後即可再延展5年效期。
至於卡片過期該如何處理？悠遊卡官網顯示，只要到四大超商門市結帳櫃台、台北捷運各站點、悠遊卡公司客服中心，請櫃檯服務人員進行票卡展期，卡片就可以繼續使用，而且卡片中的餘額也不會因此消失。（編輯：賴禹妡）