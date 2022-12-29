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雀食、寄是什麼意思？2022年輕人用語集合　沒聽過你老了

▲網路用語百百種，2022最新的年輕人用語你跟上了嗎？（示意圖／翻攝Pexels）
▲網路用語百百種，2022最新的年輕人用語你跟上了嗎？（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022年僅剩下最後兩天就要過完，而每年除了各界除了發生許多重大事件外，網路上的用語也是年年更新，那你跟上腳步了嗎？近日學生社群平台《Meteor》到西門町街訪學生，統整出許多2022年輕人的幾大用語，一起來看看你知道幾個吧！

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一、雀食

其實就是「確實」的意思，每年都會有不少諧音的字型成為日常打字的流行用語，像是過去有「瓜張（誇張）」的用法。

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▲雀食梗圖今年不斷瘋傳，不少人都會使用。（圖/Dcard）
二、寄

是取自英文字母G的諧音，意指GG（Good Game），原先是讚賞對方玩的好，到後來變成了用於承認失敗，代表這局遊戲結束了，延伸出「完蛋了」、「結束了」之意，不僅在各大實況主的直播台都可以看到這個自厭，在現實生活中，也時常被拿來當作流行用語。

三、我沒了

原本是形容男子看到漂亮女生「清空彈夾」的情況，但後來延伸出「心臟狙擊」等意涵，女生也可以使用，例如女生看到超帥男生，就脫口說「我沒了」等用法。

四、芭比Q了

起源一名抖音博主打遊戲時，角色被火燒，忍不住大喊「芭比Q了」，而因同英文「燒烤」的讀音，意即有「完蛋了！」、「哭哭了！」的意思，後來又被改編成為洗腦歌，「完了完了完了！芭比Q了」成為今年度爆紅的神曲，人人都會唱上一句，連彭恰恰都有翻唱呢！

五、不可能XXX吧

通常是對一件事感到驚訝不已時所使用的文法，但簡單來說就只是加長語氣強調，例如「不可能不知道他是誰吧？」、「不可能大家都知道這件事吧？」、「不可能這樣說我欸！」

六、Waku Waku

今年日本動畫《間諜家家酒》在全台造成熱烈迴響，其中女主角安妮亞的口頭禪「Waku Waku」也成為流行用語之一，「Waku Waku」在日文是「心動」的意思，用來表達覺得喜歡、心動的心情。

▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮雅顏藝大受歡迎。（圖／MyVideo）
▲《間諜家家酒》安妮亞在今年大受歡迎。（圖／MyVideo）
七、觸

其實就是取自英文「True」的諧音，常常看到有人在許多論壇文章留言「觸」，其表示的就是認同、肯定的意思，有在使用網路論壇的人都會知道喔！

八、你好可憐

遇到被別人說閒話、吵架時不想口出惡言，受訪者表示往往會使用「你好可憐」來作為反擊！嘲諷意味開到滿出來。

九、有料

形容一個人真有實力、不是空洞的說大話的意思，許多場合皆能使用。如前一陣子世足賽時，姆巴佩一人97秒連進兩球，當時就有不少網友留言「有料欸！」、「姆皇真的有料」等。

十、注意看！這個男人太狠了

有許多劇情講解片的開頭因為想要吸引人看下去，於是通常都會在開頭搭配主角的怪異舉動表示「注意看！這個男/女人太狠了」，讓觀眾願意繼續看下去，或者是說「有個人叫小帥....他(*&*^&*(」，後來就被當作網路用語，形容許多誇大、詭異的人事物。（編輯：張嘉哲）


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