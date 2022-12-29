交到「阿嬤型女友」！超甜交往內幕曝 網羨炸：娶來寵爆
「我好像交了一個阿嬤型女友」 一名網友在網路上分享，她和女友在一起之後，發現對方根本像阿嬤一樣幫她張羅生活大小事，甚至連三餐、宵夜都會準備好，還會乖乖做家事等，讓她備感幸福，貼文曝光後讓大批網友羨炸，紛紛留言喊：「這不是阿嬤型女友，這是神仙女友！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，她以「阿嬤型女友」為題，表示女友年輕又可愛，不是真的上了年紀的阿嬤，不過跟女友交往卻很像「阿嬤在疼孫」，不但平時會三餐一把罩，回到家還會看到熱騰騰的宵夜，甚至會趁她上班把沒做的家事做完，生活用品也都會固定囤貨。
原PO繼續說道，出去吃飯幾乎都是女友買單，「不是我不願意付錢 是我付完錢就會收到轉帳，而且女朋朋都會轉520、1314之類的，比原本花的錢還多…」，還會幫她買一堆衣服治裝，讓她幸福直呼：「感覺我好像要被女友養肥（廢）了。」
貼文曝光後，網友紛紛羨慕留言，「欸，妳太過了喔，把女友的朋友交出來認識（咦？）」、「聽起來就好讚，請繼續甜下去哈哈」、「這不是阿嬤型女友，這是神仙女友」、「羨慕有這樣的女朋朋」、「羨慕嫉妒恨」、「這是炫耀文」。
也有同和「阿嬤型女友」交往的網友透露，「我女友也差不多欸…很會照顧人，常常想要回饋她都說不用只要愛她、一直陪在她身邊就好，真想娶回家寵爆」。（編輯：賴禹妡）