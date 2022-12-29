訂位全滿！聖誕夜「8成座位突取消」　火鍋店錯愕吐心聲

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店家無奈透露，原本餐廳位置都被訂滿，最後當天卻有9組臨時取消訂位，但整間店一共也就只有11桌，「在台灣開餐廳被客人no show是經常有的事情」，被顧客放鴿子幾乎天天都會發生，「客人似乎都完全不把信用當作一回事」。
店家直言，每當客人no show的時候，他們撥打電話過去，對方都不會接，任由電話一直響，但換一支號碼打過去卻又會接起，且這些訂位都是再三確認過的，「所以他們不是忘記了或沒接到電話，他們很清楚的知道他們放鳥了，他們很清楚這是餐廳打來的電話，看到餐廳打來就不接」。
店家指出，台灣人習慣一次訂三、四間餐廳，最後一刻才會決定要去哪一家，讓他們開始考慮是否該收訂金，但又開始擔心客人量會大減，「我們一直都很希望訂位系統能有一個『跨店家』、『跨通路』的『黑名單』的機制，也就是說如果這個客人慣性no show或經常最後一刻才取消訂位，他來我們餐廳訂位的時候我們能夠看到一些警示，我們就可以致電去跟她確認訂位、或者要求他付訂金不然會取消訂位等等」。
最後，店家忍不住喊話，「我無意去批評訂位系統失職，但當台灣人的信用不良紀錄已經多到世界聞名，餐飲業生態又已經嚴重失衡變成客大店小，而訂位系統市場又已接近寡占，沒有太多選擇的時候，這些系統能否為了業界生態的平衡而做點什麼？」
貼文一出，網友紛紛留言力挺，「建議不是熟客，在訂位時先收訂金，台北大部分餐廳已如此做」、「辛苦了，不守時真的不ok」、「支持收訂金喔，當天逾時不到就是沒收，很多消費者就是需要被規則束縛才學會如何守規矩」、「覺得還是要收訂金，畢竟一開始收訂金造成業績下滑的損失，還是低於不斷被放鳥，自己遊戲規則先訂好，才是防止奧客的方法」。
而店家也在留言處表示，已經和訂位系統的創辦人、總經理深度討論此事，對方很有誠意想替業者解決問題，「待他們跟律師討論幾個潛在的解決方案後，會再跟我約時間聊聊怎麼進行下一步，請大家拭目以待吧」。
《NOWnews今日新聞》記者致電業者求證，「澳門贏到足-卜卜蜆專門店」業者無奈抱怨：「這情況一直都有！」平時No Show的客人大約每天都會出現2到3桌，聖誕夜那天最誇張，9組訂位就像講好一樣全放鴿子，「我們全店也才11桌，這要我們對那些訂不到位的客人怎麼交代？」業績也大受打擊。為了防範類似狀況出現，業者也決定祭出「訂位先付訂金」的殺手鐧，顧客在訂位平台訂位前要先付3成訂金，以店內消費最低1200元為例，訂位客得先支付400元訂金才可保留席位，避免被放鴿子。「我們目前還在跟訂位平台、銀行作洽談。」至於何時上路目前尚未確定。（編輯：賴禹妡、記者汪睿琦）