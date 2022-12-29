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多抽1張衛生紙被罵整天！國小童發抖「我恨妳」　媽淚崩

▲李介文分享，一名小學生在早上出門前抽了兩張衛生紙，就被媽媽一路唸到晚，最後孩子一邊發抖一邊說「我恨你」，讓媽媽聽完當場淚崩。（示意圖／取自unsplash）
▲李介文分享，一名小學生在早上出門前抽了兩張衛生紙，就被媽媽一路唸到晚，最後孩子一邊發抖一邊說「我恨你」，讓媽媽聽完當場淚崩。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

孩子的教育問題時常讓家長感到頭痛，但要記得孩子也是有自尊心的！心理師李介文就分享，一名小學生在早上出門前抽了兩張衛生紙，就被媽媽一路唸到晚上看診，最後孩子委屈到受不了，就一邊發抖一邊說「我恨你」，讓媽媽聽完當場淚崩。 

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李介文在節目《醫師好辣》中分享，根據研究顯示，幼童從1歲左右就會開始發展自尊心，之前就有一名個案是小學孩童，早上出門時因為鼻子過敏，抽了兩張衛生紙擤鼻涕，沒想到就被媽媽罵「浪費」，就這樣從早被罵到晚，連晚上到診間時都還在罵。 

▲（圖／翻攝自YouTube「醫師好辣」）
▲李介文分享，一名個案是小學孩童，早上出門時因為鼻子過敏，抽了兩張衛生紙擤鼻涕，沒想到就被媽媽罵「浪費」，就這樣從早被罵到晚。（圖／翻攝自YouTube「醫師好辣」）
李介文透露，小朋友後來被罵得很委屈，就在一旁默默發抖說了一句「我恨你」，讓媽媽當場掉淚，認為自己很用心對待孩子，卻受到如此回報。透過個案分享，李介文認為，這位媽媽訂下的規則太細，「不就是一張衛生紙嗎」，再者在孩子的偶像面前責罵他，會讓他的面子掛不住。 

李介文建議家長，要管教時，無論大聲小聲，都先把孩子拉到旁邊去，且眼神要和孩子有交集互動，他也指出，管教最好的時機可以是當天吃晚餐後，把早上發生的事情拿出來好好談一談，但不要選睡前，否則恐會影響孩子睡眠，也不要選在孩子正專心做一件事的時候。 

李介文指出，管教時間除了當晚，也可以是事發兩三小時之後，因為這時孩子情緒已經慢慢下降了，但是記憶力還在，這時講效果會比較好，「在事情發生的當下，我們先緩一緩，先做一些緊急的處理之後，隔一段時間記憶還在的時候，情緒下降再來做教養」。（編輯：賴禹妡） 


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