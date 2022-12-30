台灣「行人地獄」比戰爭可怕？眾見真實數據嘆：需要改進
台灣風景優美、生活方便，但交通肇事率屢創新高，日前CNN Travel便表示「台灣道路交通險象環生，令人卻步」，宛如「行人地獄」，從數據上來看，台灣交通事故死亡率確實是其他國家的4至6倍。對此，知名軍事專欄作家王臻明便發文闡述想法，認為光車禍死亡數就太過驚人，也許戰爭所帶來的傷亡都不及此。
編輯中心/綜合報導
王臻明28日在臉書發文，說明當看到2021年台灣車禍死亡人數高達2,990人時，心中不免浮出一個想法，也許未來若不幸發生兩案交戰之事，「軍民死傷人數還不會這麼誇張。」
該文引起共鳴，眾人回覆「因為很多人對於遵守交通規則的觀念非常薄弱甚至是沒有啊」、「看台灣人開車、騎車的狠勁，根本不覺得打仗會輸」、「八九成都是台灣人自己不遵守交通法規跟不尊重其他用路人的權利造成的…」、「是說大家拿出騎車上路的精神，根本媲美敢死隊，怕爆」。
據交通部道安之數據統計，2022年1月到10月期間，交通事故總件數共有304,026件，較去年同期多了5.5%，而光是車禍死亡人數就高達2,990人，以每十萬人口數30日的死亡人數為計算，台灣為其他OECD經濟合作暨發展組織國家的4到6倍之多。（編輯：李惠婷）