台積電「操勞度不及薪資」大家還去？眾提2優勢：硬道理
台積電被譽為台灣第一「護國神山」，其工作的高薪資及操勞程度，也是人們樂此不疲的話題，就有位網友發文說明，自己詢問從聯電轉職到台積電的工程師，發現在台積電任職的CP值並不高，於是詢問「怎麼還一堆人去啊？」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發文，表示自己曾任職於台積電的外包商公司，當時與一位從聯電轉職至此的工程師聊天，詢問他認為哪間公司比較操勞，對方篤定回答是台積電，且操勞程度多達2、3倍，不過薪水卻沒有多到兩倍。這使他開始疑惑，「那這樣GG（台積電）Cp值不高，怎一堆人去GG啊？」，認為若把「年薪／工作時數＋疲勞＋加壓力」，也許其他企業會贏過台積電。
關於原PO的疑惑，眾人表示台積電即便CP值不是最高，但高昂的年薪就是擺在那邊，「要爽不會選gg，去的都是為了多賺點早退休，不過能不能健康退休就不知道了」、「GG只要自己不走，還是可以穩穩的賺到退休」、「CP值確實不高，但總價很高，你終究還是需要很多的錢」、「講求CP值跟養老的人，本來就不會選GG了」、「GG沒時間讓你花錢，存款可以兩倍」、「GG又不是只有產線工程師。一堆工作準時下班，年薪200-300起跳。CP值確實高。」、「會去GG就是看$$的最大值，誰在看CP值阿」。
不過眾人也提到，因非電資系出身也能到台積電任職，對這類人來說CP值絕頂「因為GG不一定電資才能去 懂？」、「非電資去GG跟其他能去的公司薪水就差很多了」、「對非電資cp值很高」。（編輯：李惠婷）