蕭敬騰「氣音舔唇」眾瘋模仿！經紀公司氣炸：勿過度玩哏
歌手蕭敬騰憑獨特嗓音走跳演藝圈多年，後續將事業重心轉移中國，甚至在央視春晚向台灣人喊話「回家看看」，引起討論。近期他為乾媽向太（陳嵐）特地錄製一段影片助陣，不過發表後卻引來網友訕笑，網紅們更是爭相模仿，蕭敬騰經紀公司對此在官方微博發聲，要求大家停止玩哏，並已對惡意誣陷、誹謗蕭敬騰的⾏為進⾏取證。
編輯中心/綜合報導
近期向太加入直播行列，不少演藝圈好友皆站出來支持，其中包含陳小春、甄子丹等等，身為乾兒子的蕭敬騰不落人後，也特地拍攝影片助陣，並在影片中說「媽咪，妳可以教我玩抖音嗎？我真的想把抖音玩好，直播教我玩抖音好不好，謝謝媽媽」。
因蕭敬騰在該支影片語氣輕柔、尾音帶氣，時不時做出舔唇動作，使眾人的注意力都被拉到此處，回覆「當時剛看到的時候我還以為他是在故意搞笑來的」、「為啥要這種語氣啊，好奇怪啊」、「點開都沒有勇氣看下去的那種油」、「他本人和團隊真的不覺得錄這種影片發出來給人感官很奇怪嗎？感覺以後再聽他唱歌都會聯想到這段表演」。
不久後，網路上出現多支惡搞模仿影片，這舉動引起蕭敬騰經紀公司注意，並於官方微博發出聲明，表示蕭敬騰「孝順父母，熱心公益」，警告眾人勿過度玩哏，已取證部分惡意誣陷、誹謗的言論，並喊話要大眾尊重藝人，否則將考慮採取法律行動。（編輯：李惠婷）