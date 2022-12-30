台灣人開口就講「4個字」！韓國人超困惑 BBC早就認證過
每個國家不僅美食、文化風情都不同，在日常語言、肢體動作上也都會有極大的不同。而一名嫁到台灣生活2年的韓國人妻就表示，發現台灣人超級喜歡說「不好意思」這四個字，而且頻率非常多，讓人感覺台灣人很有禮貌，引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名嫁到台灣兩年的韓國人妻孝恩近日上節目《小明星大跟班》，節目探討「韓國人眼中的台灣」，孝恩就分享「台灣人真的太有禮貌了，常常都會把『不好意思』四個字掛在嘴邊」使用的頻率讓人感到匪夷所思，讓孝恩也說「到底哪裡不好意思？」
而主持人吳宗憲則解釋「就是禮多人不怪嘛！」女兒Sandy則也接著說「而且你們才有禮貌吧！有的時候都會有一些很誇張的鞠躬」讓現在大家都認同表示「韓國人、日本人都會有很浮誇的90度鞠躬」。
事實上，台灣人的口頭禪確實其一就是「不好意思」，過去在英國廣播電台（BBC）旅遊版就曾以「永不停止道歉的島嶼」當作主題，分析台灣「不好意思」的文化，表示台灣人不論在任何情況都能使用這個詞彙，包括在餐廳叫服務生、向老闆道歉，或是在台北捷運上下車時都可聽見；美國紐約市立大學布魯克林學院副教授張嘉如認為，這句「不好意思」文化正是揭露了台灣隱藏的謙虛及羞怯這一層面。（編輯：張嘉哲）