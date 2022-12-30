長榮年終爆衝45個月！網一算揪出「2關鍵」：已經很客氣
長榮海運（2603）去年開出40個月的高額年終獎金，而今（30）日也開獎今年度的金額，平均約可以領到45個月的年終獎金，若加上去年年終及今年分紅，平均每位員工估計可以領到100個月的獎金，羨煞不少人，然而消息曝光後，立刻引起網友廣大討論，也有人試算之後表示「這其實發得已經算很客氣了」。
編輯中心/綜合報導
長榮海運前三季稅後純益達3044億，遠超去年前三季賺取1500億餘元，且光是前三季的獲利就遠超過去年稅後純益2390.15億，年終自然發得比去年還要多也實屬正常，然而消息曝光後，不少網友都紛紛表示「不會每個人都45個月吧？公司那麼佛喔」、「只有高層45個月，結案」、「每年都要討論長榮的年終，但應該不是人人都有45個月吧」。
而也有網友精打細算表示「很多人說長榮年終不是每個人都領那麼多，但以長榮今年前三季就賺3044億來看，根據104來看，公司規模1700人，平均薪資算你10萬，每個人45個月也才76.5億，完全是冰山一角欸，去年整年賺1500萬就發40個月了，今年前三季收入加倍甚至更多才多發5個月，算是發得很客氣了，但有賺錢肯獎勵配給員工，各大企業應該學習吧」。
而事實上，海運市況今年在Q4出現反轉，運價開始走跌，加上通膨、戰爭等國際局勢的影響，外界也認為明年Q1會供過於求，可能要等到Q2景氣才會好轉，這次雖然長榮海運盈餘相對去年多，但年終僅增加五個月，預估是為了面對明年景氣的不確定性先走保守路線，有待觀望。（編輯：張嘉哲）