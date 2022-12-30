想被45個月年終砸醒？「長榮海運職缺」曝 這項起薪27萬
長榮海運（2603）去年開出40個月的高額年終獎金就已經掀起話題，今年收入再突破，公布員工平均可以領到45個月的年終獎金，羨煞不少人。然而許多網友也相當好奇的前往求職網查詢，長榮海運現在還有哪些職缺，引起討論。
編輯中心/綜合報導
根據長榮海運在104人力銀行的資訊，有分為「陸勤」以及「海勤」部分，陸勤部分有週休二日、特休、退休金、勞健保、免費午餐、立榮機票優惠、旅遊住宿優待、年終獎金、生日禮金、三節禮券（品）等補助費；而海勤雖然沒有年終獎金，但起薪不低，還有領合約獎金、考績獎金、上下船交通費補貼、婚、喪喜慶慰問金、年節禮品(券)、年節加菜、國輪船員享勞健保及勞退提撥、福委會福利。
而仔細端看目前長榮海運徵才的職缺，包括一等管輪（二、三管）、一等船副（二、三副）、銅匠、機匠、輪機乙級儲備人員、培訓大廚，以及一等水手、幹練水手、甲板乙級儲備人員等等，其中一等管輪（二、三管）、一等船副（二、三副）起薪從15萬5千元~19萬元不等，徵求人數不限；另外像是一等船長等職位則起薪是27萬到38萬元。
不過每一個職務都各自有條件限制，需要有相關的訓練證書以及執照才能夠應徵，如果是沒有相關證書者，包括船員（輪機部門銅匠、機匠）及甲板部門一等水手、幹練水手這2項職務，也可由長榮海運安排自費訓練，取得證書後錄用。而長榮海運年年獎金優渥，讓不少網友哭哭表示「好像重唸大學.....真的是考錯科系」、「現在自己去考證照應該還來得及！還年輕！衝了！」（編輯：張嘉哲）