《Boys Planet》4台灣人參加！他舞蹈神等級 姊姊身分曝
南韓電視台Mnet以打造選秀聞名，繼先前打造節目《girls Planet》組成限定團「Kep1er」之後，這次又推出男版《Boys Planet》，其中參賽者來自世界各國，29日公開選手名單當中，除了有參加過《原子少年》的兩名選手之外，還有另外兩名台灣人，其中一人舞蹈實力相當堅強，其姊姊也是過去節目《大學生了沒》的班底，被不少粉絲看好在節目的表現。
編輯中心/綜合報導
29日釋出的《Boys Planet》主題曲，並且陸續公開參賽者的資料，其中台灣的選手有4名，包括曾經參加過《原子少年》的「YY」邱勝揚以及「駱駝」陳任佑，除此之外還有《大學生了沒》前班底柔蓁的弟弟「陳冠叡」，最後一位則是外型被說酷似韓國男團ENHYPEN成員HEESEUNG的「東東」，目前都已經陸續有討論度。
而在公開台灣選手名單後，在「Dcard」引起熱烈討論，不少人都替《原子少年》出身的邱勝揚以及陳任佑加油打氣，而受人注目的還有「陳冠叡」，因身為舞蹈系學生的他，舞蹈實力非常堅強，過去多次與姊姊柔蓁一同Cover韓國團體的舞蹈，精準又有力道的舞蹈水平，讓不少網友每看一次就讚賞一次。
其中曾經與溫妮、梓梓、姊姊柔蓁一起跳過的BLACKPINK的《 How You Like That》也被翻出來，超強舞蹈實力令人讚嘆，而陳冠叡原本也預定參加《原子少年》，但後來低調轉往韓國發展，如今重新出現在《Boys Planet》，讓人期待往後表現，不少台灣粉絲都為他打Call，姊姊柔蓁也在官方公布選手資訊後，發動態替弟弟加油打氣！（編輯：張嘉哲）