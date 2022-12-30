土耳其登機遭刁難！台妹噴4萬還慘被羞辱　警世文震撼網

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「A10B的boarding time 是8:20，我沒有聽到last call，所以去上了廁所」，而原PO在8:52分前往報到時，卻被3個穿西裝的工作人員攔下，要求她不能登機，需要買一張新的票，「我自己承認我的確是超過登機時間，所以買了一張單程到羅馬的機票，花了一萬多元，這我沒有任何問題，只是有很不舒服的體驗」。
而原PO中午12:00就拿個剛買的機票在登機口等待登機，未料卻被登機人員蓄意關在玻璃門外，指控她有喝酒，甚至還叫律師來，「等待期間我點的是一杯桃子飲料，但工作人員不知道，只知道只知道我坐在一個Bar前面⋯喝著一杯飲料」，也讓她氣炸反問，「老實說我想請問，你整個飛機場都有賣酒，飛機上也免費提供酒，我要超過多少酒精濃度才會被禁止登機？你怎麼不找交警來看看我酒精濃度勒？」
甚至原PO還被地勤人員不斷稱讚好漂亮，讓她感覺非常不舒服，對方還說最後一班飛往羅馬的飛機已經沒有了，建議原PO在附近飯店過夜住宿，第二天再出發，是原PO不死心上網查詢到還有空位，趕緊再花將近3萬元買單程機票，「這點我很想問⋯你中午賣票給我卻不給我上飛機，現在加價賣給我就可以上飛機了嗎？」
櫃檯小姐還態度不佳的對原PO說「我們機場有賣酒，但沒有叫你要喝醉」，卻又不肯調監視錄影畫面，還再嗆「妳就是有喝！現在酒早就退了！」讓她氣炸直呼「那就是污衊我的人格和新台幣啊」。
受到一連串羞辱的原PO，最後飛抵羅馬已是當地時間晚上8時許，而行李早在上午10時就抵達羅馬，導致她還要在大冷天尋找不見蹤影的行李箱，「還好義大利lost and found的先生小姐協助我到每個角落找行李，還幫我填寫行李遺失單並跟土耳其航空做呈報，不然我在這個語言完全不通的地方該怎辦？」
原PO痛罵，「土耳其機場有很大的問題，第一個是不誠實、第二個是有歧視和好色，這樣的機場被選為最佳機場只是因為免稅品最多、逛街最好逛。其他私德的部份，真的讓人感到噁心」，也強調回程會買華航或是長榮，「花錢買個安全感，是必然的」。
貼文曝光後，網友也紛紛留言，「台灣團很愛搭土航，因為便宜，但也很容易超賣」、「簡單來說，就是超賣」、「這是低級的航空公司慣用手段之一」、「土耳其國門真可怕」、「欺侮台灣人，拒搭土耳其航空公司班機」、「土航的機票常常超賣，提早登機是蠻重要的事情喲」。（編輯：賴禹妡）