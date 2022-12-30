全家福袋值得敗？他搶買一包拆開驚喜　眾揭「賺爆真相」

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整體來說CP值不到太差，貼文引起不少網友討論「哇這個零食餅乾我可以欸」、「這一袋感覺很不錯耶！」、「上次有人開箱別的編號的好像就不太好，還是要碰運氣」、「這商品價值不到200吧....」、「我覺得這包還不錯啊」；不過由於日前也有網友搶先開箱另外一包全家福袋，內容物贈品拿到一個資料夾，相對來說就比較不受網友青睞。
不過也有不少人在社團中表示「每年都會買福袋啊，花200元有吃又有得拿還可以抽獎，如果真的抽到也是賺爆」、「買福袋不就是為了那張抽獎券嗎？過年大樂透大家還不是買很大，只是買一張紙買一個希望」、「200元CP值可以了啦，還可以吃還可以抽獎，福袋的真諦就是抽獎券啊」、「福袋就是買來抽大獎的，如果幸運抽到就賺翻了」、「還是會去買！200元買個希望抽大獎，吃餅乾喝飲料還可以拿贈品」。
而這次全家的「兔年福袋」，基本款將於1月1日開賣，雖然近日有些店家偷跑少數數量販售，但也掀起不少話題，這次內容物除了保底的零食飲料，共12種不同組合，另附1款贈品及抽獎券，贈品通常是每年的集點週邊，而今年抽獎券頭獎首度祭出「實領稅後300萬現金」， 刷新過往福袋獎項等級，二獎則是150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台，以及東南旅遊金20萬、全盈+PAY儲值金10萬等大獎，讓民眾準備準時搶購！（編輯：張嘉哲）