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全家福袋值得敗？他搶買一包拆開驚喜　眾揭「賺爆真相」

▲全家今年推出的「兔年福袋」將於明年1月1日開賣，不少民眾都準備手刀快搶。（圖/記者黃韻文攝）
▲全家今年推出的「兔年福袋」將於明年1月1日開賣，不少民眾都準備手刀快搶。（圖/記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

每年年末的時候，四大超商總是會推出新春福袋，目前除了萊爾富福袋以及OK福袋開賣之外，全家以及7-11的福袋都是在1月1日開賣，其中全家福袋在近日陸續有民眾買到，一袋200元售價的福袋也被公開內容物，不少人認為CP值普通，但也有不少網友表示「買福袋就是要抽獎，內容物不要太過分都是合理的」，引起討論。

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一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享」貼文指出「全家福袋一袋200元，編號應該是C」只見開箱的內容物，有兩包餅乾一瓶飲料、另外還有海苔、巧克力、梅子等物，另外則是有一張抽獎券加上贈品「小小兵飲料袋」。

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▲又有網友提前開箱全家福袋，認為其CP值還不算差。（圖/7-11全家各超商新品資訊共享）
整體來說CP值不到太差，貼文引起不少網友討論「哇這個零食餅乾我可以欸」、「這一袋感覺很不錯耶！」、「上次有人開箱別的編號的好像就不太好，還是要碰運氣」、「這商品價值不到200吧....」、「我覺得這包還不錯啊」；不過由於日前也有網友搶先開箱另外一包全家福袋，內容物贈品拿到一個資料夾，相對來說就比較不受網友青睞。

不過也有不少人在社團中表示「每年都會買福袋啊，花200元有吃又有得拿還可以抽獎，如果真的抽到也是賺爆」、「買福袋不就是為了那張抽獎券嗎？過年大樂透大家還不是買很大，只是買一張紙買一個希望」、「200元CP值可以了啦，還可以吃還可以抽獎，福袋的真諦就是抽獎券啊」、「福袋就是買來抽大獎的，如果幸運抽到就賺翻了」、「還是會去買！200元買個希望抽大獎，吃餅乾喝飲料還可以拿贈品」。

▲200元福袋內含保底的零食飲料，有A至L共12種組合，每袋另附1款贈品及抽獎券，如圖中開箱贈品是咒術餐具墊組。（圖／記者黃韻文攝）
▲200元福袋內含保底的零食飲料，有A至L共12種組合，每袋另附1款贈品及抽獎券，如圖中開箱贈品是咒術餐具墊組。不少網友認為福袋真諦其實是「抽獎券」。（圖／記者黃韻文攝）
而這次全家的「兔年福袋」，基本款將於1月1日開賣，雖然近日有些店家偷跑少數數量販售，但也掀起不少話題，這次內容物除了保底的零食飲料，共12種不同組合，另附1款贈品及抽獎券，贈品通常是每年的集點週邊，而今年抽獎券頭獎首度祭出「實領稅後300萬現金」， 刷新過往福袋獎項等級，二獎則是150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台，以及東南旅遊金20萬、全盈+PAY儲值金10萬等大獎，讓民眾準備準時搶購！（編輯：張嘉哲）

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