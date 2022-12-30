館長鐵拳伺候！Toyz「3分鐘倒地」是羞辱？網點關鍵搖頭

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影片曝光後，一名網友在PTT貼文，他以「各位覺得館長昨天是在羞辱還是教學？」為題，表示館長說昨天這樣訓練很正常，大家都是這樣過來的，但這讓他忍不住提出質疑：「台灣真的有哪個道館第一天就找破百公斤的人來打你嗎？我去跆拳道館會有黑帶的一開場直接把我踢爛嗎？好怕，不敢在台灣學格鬥了。」
貼文一出，不少網友認同喊，「才訓練第一天，完全不懂就被打成那樣」、「不同量級，練家子打新手，持技凌人，沒武德可言啊」、「什麼都不會上去當沙包是能學到什麼」、「羞辱吧，根本沒出力打」、「第一天這樣揍，半年就能打擂台喔」。
不過也有人反駁，「這樣是羞辱？那別練了，好可悲」、「我練巴西柔術第一天就被armbar鎖爛，格鬥又不是過家家」、「館長幾乎沒用下半身轉腰的力量，放水放成這樣還要叫還是別練了」，還有網友指出關鍵，「這是格鬥選手的訓練，以為上拳擊有氧嗎？」、「他當初可是說半年要跟生可可打欸，你不速成要怎麼打」、「館長打前就說過這個是選手訓練」、「因為他自己答應半年後跟人打擂台賽，所以被當成選手來訓練」、「當初說六個月要跟鍾培生打還要簽生死狀，這點程度就叫羞辱，之後還要練個屁」。（編輯：賴禹妡）