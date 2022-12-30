他開烘衣機見「海綿蛋糕」流出！網見真相全嚇傻：真的狠
冬天到了，在濕濕冷冷的天氣，衣服總是曬不乾，這時就需要烘衣機的幫忙，不過使用烘衣機也是有眉角的，近日就有一名網友分享，老婆竟把乳膠枕丟進滾筒烘衣機裡烘乾，最後打開整台機器都是乳膠枕的碎片，畫面就如同破碎的海綿蛋糕，讓他感到又好氣又好笑。
編輯中心/綜合報導
該名網友今（30）日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，只見畫面中看似有破碎的海綿蛋糕在滾筒烘衣機中流出，定睛一看才發現原來那是乳膠枕，原PO也幽默表示：「仔細看，這個女人太狠了！接下來的視頻將教大家海綿蛋糕的製作方法，1.拿一顆枕巾有點破損的乳膠枕、2.放進烘衣機裡、3.按下開關、4.美味的海綿蛋糕出爐囉…」
原PO也透露，兇手不是他，而是老婆，且這還是使用新的烘衣機第五天，忍不住搖頭嘆：「啊不就還好不是高溫烘乾，高溫烘乾的話這篇就不是海綿蛋糕食譜，而是跨年煙火在中壢了⋯」
貼文一出，網友紛紛笑噴留言，「蓬鬆綿密的港覺」、「這圖片有香香的味道」、「我還以為是烘衣機，沒想到是烘烤箱」、「看完有點想出門買一下古早味蛋糕」、「再加蜂蜜下去就可賣了」、「還沒細看文字真以為是蛋糕呀」、「真香，剛出爐的」、「原來海綿蛋糕是這樣做的（筆記）」。
也有網友提醒，「很多材質不能烘乾，真的要注意」、「我以為乳膠不能烘是常識」、「乳膠只能陰涼～連太陽都不能曬～真的狠」，還有人分享類似經驗，「我的lasova也被我這個87放進洗衣機⋯六千多就這樣噴掉了」、「還好我的乳膠枕只是被我洗成兩半」。（編輯：賴禹妡）