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公司電腦別用LINE？她爽聊天慘被開除　IT揭「恐怖內幕」

▲網友討論「使用公司電腦是否會被監控」的話題。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲網友討論「使用公司電腦是否會被監控」的話題。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

台灣許多人都會使用LINE社群來與親朋好友聯繫，由於功能眾多，也被視為工作上不可或缺的工具之一。然而，大型公司經常都會提供員工電腦使用，但公司提供的電腦能安心使用嗎？近日就有網友討論「用公司電腦聊LINE會被IT（資訊科技、資訊工程師）看到嗎？」貼文引發熱議，更釣出過來人分享被開除的經驗。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「在我們部門內，有流傳千萬不要在辦公電腦裝LINE，因為IT都看得到相關內容，但是我想，LINE我記得訊息都有加密吧？頂多IT偷偷遠端來看？有人知道嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「遠短監控的話還是可以吧？你都說畫面監控了」、「切螢幕直接看的話不就好了？你根本也不知道被切換螢幕啊」、「LINE不是有加密嗎？可以這樣看喔？」、「看得見，因為我們可以遠端，而且電腦是連上公司的網路上網的喔，大公司幾乎都有裝網路Monitoring（監控），只是要不要調紀錄而已」、「太可怕，真的假的啊？」

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▲網友討論「使用公司電腦是否會被監控」的話題。（示意圖/記者張嘉哲攝）
而也有網友分享經驗表示「有些老闆、IT三不五時就會偷切畫面看員工私下的對話，甚至還會看員工上班都看了哪些網站」、「以前我的工作就是每個月做一份統計報表給最高主管，內容有員工最常上的網站跟時間，員工上網時數排行榜等等」。

也有現任IT提到「身為一位專業的IT從業人員，若貴司在設備派發前有安裝特定終端管理軟體，是可以將所有通訊軟體進行側錄的，並且清楚記錄每個時段人員及對話至資料庫，至於螢幕也有錄影功能，可以回放至電腦開啟的任意時段進行查看」。

而事實上，過去104人力銀行調查發現平均4.6%的公司會監看員工使用公司電腦通訊軟體的內容，且公司規模越大，監看比例越高；104人力銀行進一步解釋，這樣的監看行為是合理的且並沒有侵犯員工隱私，主要是因為公司電腦必須是公務使用，公司為了確保員工不外洩營業秘密，可以監看。（編輯：張嘉哲）

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