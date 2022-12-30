公司電腦別用LINE？她爽聊天慘被開除　IT揭「恐怖內幕」

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貼文一出，網友紛紛回應「遠短監控的話還是可以吧？你都說畫面監控了」、「切螢幕直接看的話不就好了？你根本也不知道被切換螢幕啊」、「LINE不是有加密嗎？可以這樣看喔？」、「看得見，因為我們可以遠端，而且電腦是連上公司的網路上網的喔，大公司幾乎都有裝網路Monitoring（監控），只是要不要調紀錄而已」、「太可怕，真的假的啊？」
而也有網友分享經驗表示「有些老闆、IT三不五時就會偷切畫面看員工私下的對話，甚至還會看員工上班都看了哪些網站」、「以前我的工作就是每個月做一份統計報表給最高主管，內容有員工最常上的網站跟時間，員工上網時數排行榜等等」。
也有現任IT提到「身為一位專業的IT從業人員，若貴司在設備派發前有安裝特定終端管理軟體，是可以將所有通訊軟體進行側錄的，並且清楚記錄每個時段人員及對話至資料庫，至於螢幕也有錄影功能，可以回放至電腦開啟的任意時段進行查看」。
而事實上，過去104人力銀行調查發現，平均4.6%的公司會監看員工使用公司電腦通訊軟體的內容，且公司規模越大，監看比例越高；104人力銀行進一步解釋，這樣的監看行為是合理的且並沒有侵犯員工隱私，主要是因為公司電腦必須是公務使用，公司為了確保員工不外洩營業秘密，可以監看。（編輯：張嘉哲）