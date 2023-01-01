冬季動物進食有一套！飼育員「盯緊氣候」調配：更保健康

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但是有些動物的生理機能，會受到氣溫變化較大的影響，當氣溫下降的時候牠們為了降低能量的消耗，就連進食行為都會大幅降低，像是棕熊到了冬天就會呈現昏昏欲睡的狀態，幾乎不進食，還會消耗在入冬之前就儲存的熱量，馬來長吻鱷的保育員更是需要盯緊氣候的變化，在馬來長吻鱷進入休眠期之前確定牠們的腸胃裡沒有食物殘留，以免留在消化道裡的食物過度發酵，影響到健康。保育員針對天氣的變化，需要提前為動物做最好的食物和環境的調整，才能讓動物平安健康的度過冬天。
面對一波波強勁的寒流，在天氣逐漸變冷的時候，除了注意保暖之外很多人也會準備各種食材來進補，以前有「冬至進補，春天打虎」的俗語，是因為在天氣寒冷的時候人體會消耗比平常多的熱量。在動物園裡不同物種需要面對冬天的準備也不相同，對於動物保育員來說，絕不只是一股腦地增加餵食量這麼簡單，面對生態習性迴異的物種，可是需要靠專業判斷，才能提供牠們最好的度冬方案。
雖然最近的氣溫較低，動物常會躲在室內避風，但在有太陽露臉的時間，也會有很多動物把握舒服的冬陽，躺在戶外曬太陽，享受的樣子慵懶又療癒，面對氣溫的變化各種動物都有不同的適應方式。相較於我們面對氣溫下降的選擇，除了吃火鍋或食補，不要忘記起身運動一下，也可以增加身體的熱量燃燒、保持溫暖。（編輯：李惠婷）