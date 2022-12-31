館長打Toyz是欺負弱者？「格鬥家」怒轟丟臉：不值得驕傲
網紅館長「陳之漢」與前英雄聯盟世界冠軍中路Toyz，日前原本將簽下半年150萬合約，然而29日第一次拳擊對打之後，Toyz開直播時「1句話」譙館長，後者聽到認為Toyz不尊師重道，合作宣告破局。而另一位格鬥家「金鋼刀」則痛批丟臉，稱館長「喜歡欺負弱者來證明自己的武功很強。」
編輯中心/綜合報導
29日時館長和Toyz直播進行拳擊訓練，一度吸引2.2萬人同時線上觀看， Toyz在拳賽剛開始就突襲式用勾拳命中館長面部，但館長開始回擊後，Toyz只能開始防守，最終撐了3分鐘後，被館長一拳K.O倒地。事後 Toyz在直播怒罵「那個肌肉棒子就是在公報私仇啊，左一拳右一拳正一拳下一拳的，對不對，就是在公報私仇嘛」，館長聽聞後認為Toyz不尊師重道，決定不簽約了。
然而完整過程曝光後，格鬥家金鋼刀（張景雄）卻發文痛批「果不其然，又是在欺負一個不會的」，他更指出，館長過去在打比自己輕、體格弱小的人，就沒什麼在收力。
金鋼刀認為，教學格鬥初學者應該慢慢建立信心，而不是在對方什麼都不會的時候，卯起來往對方臉上招呼，「打初學者都好像跟真的一樣，丟臉。或許toyz去被陳之漢打的很爽，這個我不得而知，但這種在我看起來，就是陳之漢老毛病，喜歡欺負弱者來證明自己的武功很強」，甚至還與語帶保留寫下「那不然等我腳好了」。
金鋼刀繼續痛批「欺負新手、弱者，沒什麼好值得驕傲的。這麼肥又動作僵硬，每次就一直強調你多重，陳之漢你可以減肥呀，你打動作的蠢樣好意思說自己很強？」（編輯：潘毅）