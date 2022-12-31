前選美亞軍穿「透視禮服」頒獎！網一片罵爆 她羞愧道歉
今年24歲的芳英（Phuong Anh）為2020年越南小姐亞軍佳麗，近日她受邀替2022年越南小姐亞軍鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）頒獎，但出席時卻意外引起極大注目，原來她穿著一席黃色透視禮服，玲瓏有致的身材若隱若現，讓網友們忍不住批評：「這樣頒獎根本是喧賓奪主！」
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，芳英曾參加2020越南小姐選美比賽，最終獲得亞軍，而她也受邀在2022年越南小姐決賽上，替亞軍鄭翠玲加冕，但在當天舞台上，芳英穿著一襲黃色禮服，材質卻是半透明的薄紗，能隱約看見若隱若現的好身材，瞬間吸引全場目光。
不過，現場畫面流出後，卻引起許多網友反感，紛紛留言抨擊，「這樣頒獎根本是喧賓奪主」、「她不害羞別人都害羞了」、「本來以為是假的，如果真的是刻意穿成這樣也太令人反感」，但也有人緩頰，認為芳英並非刻意為之，不必拿出來放大檢視。
爭議爆發後，主辦單位第一時間出面道歉，表示舞台上的服裝早在活動開始前就挑選好，但在彩排時沒有打開現場所有燈光，因此沒發現禮服有任何問題，芳英本人則回應，當天她在禮服內還有穿一件保護用的緊身連衣褲，但因為燈光關係才讓連衣褲看起來特別明顯，對於網友的批評感到十分羞愧，也會從這次事件中記取教訓，不會再犯。（編輯：賴禹妡）