幾歲開始不再瘋跨年？過來人揭「分水嶺」認了：只想睡覺
2022年進入最後尾聲，今（31）日晚間即將迎來跨年夜，許多人都約好親朋好友準備一起倒數，共同迎來嶄新的2023年，不過卻不是每個人都喜歡熱鬧跨年，就有一名網友好奇問「大概幾歲開始，跨年只想在家睡覺？」貼文曝光後，不少人認為「結婚」就是有沒有心力參與跨年活動的分水嶺，直言：「通常結婚前都還很有機會出去嗨，結婚後就變成睡覺了。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT發文，他以「大概幾歲開始，跨年只想在家睡覺？」為題，表示今年自己25歲，以前高中跨年時跟曖昧對象看煙火，大學則是和朋友一起喝酒倒數，但現在卻完全不想看煙火或演唱會，雖然今年跨年夜也有約，但想早點結束回家休息，連電視都懶得看，讓他好奇問：「這樣正常嗎？你各位從幾歲開始就對跨年沒興趣了？有卦？」
貼文曝光後，鄉民們紛紛留言，「27或28」、「有工作以後」、「離開校園幾年後吧」、「大學畢業後」、「工作後」、「交女友開始」、「出社會後吧，變成打麻將」、「上班累到爆，放假當然在家睡」。
不過，大多數人都認為「結婚」才是分水嶺，「結婚後」、「結婚以後，認真不騙」、「通常結婚前都還很有機會出去嗨，結婚後就變成睡覺了」、「有小孩之後都不想出門了」。（編輯：賴禹妡）