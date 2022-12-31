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跨年吃到元旦！四大超商開戰：霜淇淋買1送1、茶葉蛋8元

▲跨年活動相繼登場，四大超商也端出新年優惠，全家霜淇淋買1送1一路吃到連假尾聲。（圖／業者提供）
▲跨年活動相繼登場，四大超商也端出新年優惠，全家霜淇淋買1送1一路吃到連假尾聲。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

迎接國境解封後的第一個跨年夜，四大超商都端出超殺優惠，大搶連假出遊商機。OKmart祭出茶葉蛋第2顆8元、全家爽吃霜淇淋買1送1、7-11門市超過70款指定食品飲料第2件0元、萊爾富每天免費抽Hi點保證中獎，《NOWnews》整理各家好康一次看，另有四大超商跨年咖啡折扣包，一文看懂怎麼買最划算。

📌跨年咖啡包！7-11拿鐵買1送1　全家74杯2023元：不到5折

🟡全家霜淇淋買1送1
今（31）日起至2023年1月2日連假期間，到門市使用全盈+PAY支付，享全家霜淇淋不限口味、Let’s Café大杯美式、大杯拿鐵買1送1。另外同步祭出百款指定商品，享同品牌、同價位第三件0元，買2送1相當於6.7折，包括WA!COOKIES系列雪糕、黑丸寶可夢嫩仙草奶凍、可口可樂ZERO都在百大促銷商品中。
📌第3件0元百大商品清單（點此觀看）

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▲全家超商有超過百樣商品第3件0元，等於全面6.7折。（圖／翻攝畫面）
▲全家超商有超過百樣商品第3件0元，等於全面6.7折。（圖／翻攝畫面）
🟡7-ELEVEN第2件0元
門市在今日推出超過70款指定食飲商品第2件0元，相當於買1送1，包括濃萃美式、熱英式紅茶之外，另有波的多蚵仔煎洋芋片、蠟筆小新咖啡牛乳等指定商品第3件0元等，約是6.7折。明日起（1/1）限時8天，指定商品任選2件7.9折、4件7.5折，包括CITY系列飲品／飲料／啤酒／泡麵／零食／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品，幾乎可說是逼近全店7.5折。

🟡萊爾富指定商品買1送1
Hi-Life VIP APP推出「2023萊啦!」轉盤遊戲，會員每天可免費玩1次，100%保證中獎，總獎項數高達200萬組，包含2023 Hi點、20 Hi點、10 Hi點、5 Hi點與1 Hi點。即日起至2023年1月3日推出跨年快閃優惠，指定飲品、休閒零嘴、瓶裝水、啤酒最低買1送1。

🟡OKmart咖啡買2送2
OKmove行動超商今（31）日在信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔外，因應提早到來的農曆春節，特別開設「OK新春福袋專區」，用100元就有機會帶走GIA 1克拉鑽石項鍊。OKCAFE則推出買2送2、五香茶葉蛋第2顆8元優惠（2顆18元）。

▲OKmove行動超商進駐信義商圈，特別開設「OK新春福袋專區」，讓跨年民眾用100元有機會帶走GIA 1克拉鑽石項鍊。（圖／業者提供）
▲OKmove行動超商進駐信義商圈，特別開設「OK新春福袋專區」，讓跨年民眾用100元有機會帶走GIA 1克拉鑽石項鍊。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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