跨年吃到元旦！四大超商開戰：霜淇淋買1送1、茶葉蛋8元

📌跨年咖啡包！7-11拿鐵買1送1 全家74杯2023元：不到5折
🟡全家霜淇淋買1送1
今（31）日起至2023年1月2日連假期間，到門市使用全盈+PAY支付，享全家霜淇淋不限口味、Let’s Café大杯美式、大杯拿鐵買1送1。另外同步祭出百款指定商品，享同品牌、同價位第三件0元，買2送1相當於6.7折，包括WA!COOKIES系列雪糕、黑丸寶可夢嫩仙草奶凍、可口可樂ZERO都在百大促銷商品中。
📌第3件0元百大商品清單（點此觀看）
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門市在今日推出超過70款指定食飲商品第2件0元，相當於買1送1，包括濃萃美式、熱英式紅茶之外，另有波的多蚵仔煎洋芋片、蠟筆小新咖啡牛乳等指定商品第3件0元等，約是6.7折。明日起（1/1）限時8天，指定商品任選2件7.9折、4件7.5折，包括CITY系列飲品／飲料／啤酒／泡麵／零食／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品，幾乎可說是逼近全店7.5折。
🟡萊爾富指定商品買1送1
Hi-Life VIP APP推出「2023萊啦!」轉盤遊戲，會員每天可免費玩1次，100%保證中獎，總獎項數高達200萬組，包含2023 Hi點、20 Hi點、10 Hi點、5 Hi點與1 Hi點。即日起至2023年1月3日推出跨年快閃優惠，指定飲品、休閒零嘴、瓶裝水、啤酒最低買1送1。
🟡OKmart咖啡買2送2
OKmove行動超商今（31）日在信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔外，因應提早到來的農曆春節，特別開設「OK新春福袋專區」，用100元就有機會帶走GIA 1克拉鑽石項鍊。OKCAFE則推出買2送2、五香茶葉蛋第2顆8元優惠（2顆18元）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！