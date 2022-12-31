2023新氣象！12星座「一月運勢」搶先看　雙子迎高光時刻

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來到1月的白羊寶寶變得想法正面積極，面對任何事物都能往好的方向發展去思考，同時能採取正向態度來處理，使得運勢不但提升，人際關係也得到大幅的改善。甚至是出門在外，也會有開啟不錯的緣分的契機喔！不要在意年齡，性別，放開心的去接觸，可能會發現對方不但興趣與你相投外，而且想法也十分與你契合，會因此打開共通的話題，一口氣縮短彼此的距離，替白羊寶寶帶來一些不錯的機會喔！
金牛座
1月的金牛寶寶自帶聚光燈，成為註目的焦點。尤其是金牛寶寶的品味、才能、人格特質..等將獲得長官的賞識，特別是在金牛寶寶剛好缺乏自信的領域上尤能獲得高度好評。所以，金牛寶寶對於自身不擅長或是不看好的部分，只要拿出一點信心，勢必能扭轉局勢喔！不過要留意，不要因此自信過頭而驕傲了起來，要下點功夫去思考著怎麼去符合期待，這樣才能延續好運而不被人看空。
雙子座
1月的雙子寶寶同樣也是鎂光燈爭先恐後追焦照亮的對象，人氣聚集使得雙子 寶寶運勢看漲，在這人氣看漲的同時，雙子寶寶更要積極表現，才能不浪費這高光時刻，適時掌握住順勢出頭上位的機會。不過戀情方面的成績單可能就不太理想了！因過於受到注目，與另一半相處的時間將因與友人或是新認識夥伴的對應時間增加，而使得能放在戀愛上的心力也就自然減少了！要如何取得平衡，考驗著雙子寶寶的時間管理智慧。
巨蟹座
巨蟹寶寶將對1月充滿了夢想及希望，能朝著夢想及希望，明確地描繪出抵達終點時的情景，雖然對於自己要付出多少努力才能抵達終點並沒有譜，而會有點不安，但是這種不安的情緒會很快被想要成功的渴望之感取而代之，有的只是想成功的往前衝勁。見不得你如此積極，想使絆子的眼紅之人也會出現，巨蟹寶寶要留點心眼，也不要把這一時的阻礙放在心上，展開一場與認真的自己的深層對話，不懈怠地往前GO！
獅子座
1月的心情轉換順利與否，對於獅子寶寶來說顯得格外重要。似乎會變得過於在意他人看法的傾向，這時候更需要多點自信的展現，才能讓自己的色彩發揮出來，展現出獅子寶寶的王者風範。因此除非是非常意氣相投的親友，不然比起群體活動，此期間更適合獅子寶寶單獨活動來一展長才。另外本月也是適合執行斷捨離活動的好時機，有自由閒暇時間時，不妨將自身及周遭好好審視，整理一番，清空不必要的東西的當下，心情也會豁然開朗起來喔！
處女座
1月中發生的任何變化對於處女寶寶來說，都將是開運的起點。也可以說，即使只是變化髮型，改變穿著這樣的形象改變，也會讓處女寶寶因心情轉換變得開心，使得處女寶寶開始可以跳脫一些框架，嘗試往一些嚮往的方向去挑戰，此一轉變，也連帶會帶來運勢往好的方向去轉變喔！周遭的人也會樂見處女寶寶這樣的轉變，所以不要只是自己高興就好，勇敢地把蛻變中的自己展現於世人的眼前吧！
天秤座
1月的天秤寶寶在下決定或是展開一些行動時，不妨可以傾聽一下自身內心深處的聲音，與之對話後再行動也無妨。也只有透過自問自答的審思，才能找出天秤寶寶最想要的正解，也是最能說服天秤寶寶自身的答案。所以不需著急著下決定，深思熟慮一番，找到能說服自己的點後才行動就對了！渴望戀愛的感覺讓單身已久的天秤寶寶在好不容易與異性展開交往時，顯得羞澀，而易讓戀情還未展開就涼了而錯過。有伴的則是可能會覺得伴侶滿足不了你想要的戀愛感，而發生走偏的危機。
天蠍座
1月的天蠍寶寶對他人而言，像是救命浮木般的存在。很多人會來請求天蠍寶寶的協助，也因此天蠍寶寶的直覺判斷力跟行動力大幅提升，尤其是很難的事，到天蠍寶寶這後，都能處理得比預期的結果來得好。隨之可能帶來的結果是委託如雪花般飛來，如果照單全收的話，可能會導致天蠍寶寶失去自己的時間，最好還是衡量自身整體的身、心狀態以及時間能兼顧的狀況之下，審慎評估後做出承接與否的決定才是上策。
射手座
1月的射手寶寶的明哲保身之道是，落實處事大概，差不多就好的原則！不餘遺力奉獻的做事方式，會讓射手寶寶熱情消耗殆盡，所以秉持差不多就好即可，因為射手寶寶的差不多，其實已經是其他人做到很好的水準了！射手寶寶需要的是替自己安排一些放鬆的時間，讓心情能得到適度的調節跟轉換，比如說珍惜獨處的時間，或是增加跟寵物相處的時間，也都是不錯的放鬆。
魔羯座
1月的魔羯寶寶會結識到與自身投緣，境遇相近的朋友。該友人會讓你覺得有很多共通點，相處起來也感覺到有如家人般的親近，當遇上給你這樣感覺的友人時，請珍惜這樣的緣分，並好好經營兩人的友情關係，因為這個朋友可能是在日後魔羯寶寶遇到困難時，能對你毫不猶豫伸出救援，拉你一把般的重要存在。戀愛方面，單身魔羯寶寶要激活沉睡在身體深處的戀愛細胞，才能把魅力外顯，替自己爭取到搭上戀愛巴士的車票。
水瓶座
1月的水瓶寶寶內心非常強烈的想擺脫各種束縛及束縛所帶來的羈絆。以往總是能靠著自我打氣去跨越的，這個月可能是身心負荷都已經到達極限，水瓶寶寶又想任性一回，放任不努力看看會有何結果?此時的水瓶寶寶只是需要到個沒有熟人的地方，能不需在意周遭的意見，好好讓身心放鬆一下，即可滿血回歸。不妨幫自己備個在遇到這樣的情況時，能放鬆身心，不需在意外界，可以自由放飛的小天地吧！
雙魚座
1月的雙魚寶寶專注力佳，可以同時多工推進多項事務，因此雙魚寶寶不妨趁著能量滿滿的狀態下，將之前累積未處理的事務，也積極的一一進行處理，而且本月也非常適合挑戰之前自己擔憂做不好，而逃避的事物，總之1月的雙魚寶寶只要拿出乾勁，好好表現一番，結果都不會太差的。而且努力的態度，也會讓雙魚寶寶散發光芒，讓本來就對雙魚寶寶有好感的異性，轉而進展到起了戀心，主動對你出擊也說不定喔！（編輯：潘毅）
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