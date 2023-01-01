李鍾碩、IU熱戀4個月！2人曾傳不合 李弟婚禮上互動曝光
南韓人氣演員李鍾碩在2022年末之MBC演技大賞中，以韓劇《黑話律師》獲得獎項，發表感言時提到自己心中一直有一個很感謝的人，「喜歡你很久了，也很尊敬你」，被認為是告白宣言，陷入熱議，不過經紀公司表示僅為個人感謝之語。對此，素以精準爆料聞名的韓媒Dispatch，即指出李鍾碩已與歌手IU熱戀中，更有人挖出2人昔日互動。
編輯中心/綜合報導
據Dispatch報導，李鍾碩20日時在大阪參加粉絲見面會，IU則於24日飛往名古屋，接著兩人就在名古屋某高級度假村度一同度過浪漫的3天2夜聖誕假期。後續，李鍾碩經紀公司證實熱戀傳聞，表示兩人是近期發展成戀人關係，目前正在真摯地交往中，請眾人多多支持；緊接著IU經紀公司也證實，並希望粉絲們能樂觀看待此戀情。
有人發現，兩人其實10年前就曾同台主持《人氣歌謠》，但當時僅短暫合作4個月，甚至有不合消息傳出，不過在今年10月初李鍾碩弟弟結婚時被打破，IU不僅親自出席婚禮，還現場演唱了《你的意義》。
當天典禮結束，IU正要離開會場時，被直擊忙碌的新郎家人李鍾碩特地出來護送，IU離開前回頭揮手，男方則點頭示意後離去。依IU友人之爆料，李鍾碩與IU已交往有四個月，對照相關時間，眾人猜測此時的2人就已融入對方家庭，可見感情相當穩定。（編輯：李惠婷）