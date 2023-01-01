2023跨年表演誰最強？網推「這天團」無敵手：現場根本神
2023年來了！眾人為迎接新的一年，規劃許多豐富有趣的活動，也許是到外縣市來場旅遊，也許是和家人一同看電視倒數，不少人也會選擇參加各縣市的跨年演唱會來度過。今年全台各地也舉辦了多場跨年活動，就有網友好奇，此次活動中眾人心中最強的表演者是誰，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT上以「目前跨年聽到誰唱的最好？？？」為題發文，說明在跨年期間，已博覽范逸臣、徐懷鈺、閻奕格、動力火車等實力歌手的演出，覺得今年的卡司及演唱功力都非常厲害，於是好奇眾人心中的第一名是誰。
這次跨年演唱會實是精彩，每位藝人都有自己的支持者：「艾薇真的棒！！」、「孝琳之後沒人了」、「盧廣仲」、「蔡依林啦，買不到票嗚嗚嗚」、「美秀好看」、「阿爆、彭佳慧、韓國人」、「家家真的強，台東卡司真的強」、「許富凱+1，第一次聽他唱live 直接圈粉！」、「熱狗」、「艾怡良！」。
而提到最有實力的團體，依網友們的熱情反應，第一名寶座非「動力火車」莫屬，「動力火車啊，在暖市唱我很好騙」、「動力火車、放浪兄弟」、「動力火車有夠猛」、「火車又開碾啦」、「動力火車屌打ALL」、「我很好騙 碾壓全台」、「動力火車現場聽真的很好聽啦天啊」、「推動力火車，不過唱我很好騙真的有梗 XD」、「動力火車與伍佰 得一者得天下」。（編輯：李惠婷）