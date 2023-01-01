跨年夜都叫披薩？外送員曝「現場驚人畫面」：敢點是勇者
2023年終於來到，民眾或許是在家看電視跨年，也或許是與朋友相聚慶祝，而朋友聚會免不得需要準備大量食物，披薩便是很不錯的選擇。不過外送員就表示，跨年訂購披薩的客戶極多，每年都會看見披薩店人山人海的模樣，有人也笑稱「跨年點披薩的都是勇者」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》發布2021年跨年夜時披薩店外送區的照片，畫面中能看到層架上推滿山一般的外送盒，甚至一個貨架都還放不夠，外送訂購數量驚人，可想而知外送員消化商品所需要的時間也十分驚人。對此，外送員就表示「人教人聽不懂，事教人也不一定有用」，暗諷眾人即便有過往的經驗，今年跨年夜一定也會有許多人訂購。
果真，就有網友分享2023年1月1日凌晨披薩店外的畫面，常常一條人龍全在排隊等餐點，「跨年一定要吃披薩呀，不誇張，等一小時算少的。當我捧著披薩跟炸雞桶出門的時侯，我有感受到大家的殺氣」。
網友回覆「謝謝你，我的披薩超人，看到這些單我會拒掉的」、「你有沒有一分鐘棄十張單的經驗？棄單棄到發火也是很痛苦的」、「披薩炸雞之亂」、「反正我今晚絕對不跑」，「跨年倒數要遠離披薩店」、「還有麥當當」、「自從某年跨年吃一次冷掉的披薩之後 就再也不在這種日子吃披薩了，而且我還是自取」。（編輯：李惠婷）