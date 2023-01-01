四大超商福袋「7-11為何最夯」？真實理由曝：難怪買不到
每年到了這個時節，四大超商福袋就是重頭戲之一，每年都在更換包裝、新增大獎，吸引買氣。然而繼萊爾富、OK超商率先開賣之後，全家以及7-11也從今（1）日正式加入戰場，其中，7-11的福袋總是一開賣就賣個精光，讓不少人哀嚎「真的超難買」，就有網友點破其中關鍵，透露因為7-11福袋「外包裝能夠再使用，對於消費者來說，CP值肯定更高」，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「超商新品分享區」貼文指出「早上就跑去家裡附近的7-11看一看，結果都沒看到半個福袋的影子，問店員說進貨已經賣光或者被預訂了......才剛開賣就什麼都沒了，看其他家的都還有在架上啊，為什麼就7-11的這麼難買到啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「買不到+1跑三間都沒了」、「真的一下就沒了，都被熟客預訂走了」、「找不到哭哭，看來我的瑪莎拉蒂是無緣了」、「買不到+1每年都好難買，而且一年比一年難買」、「我家這OK都還有貨，7-11一推出就秒殺是怎樣」、「7-11福袋真的最難買」。
另外，也有人點出原因「7-11外包裝太強啊，設計真的很聰明，外包裝還能使用」、「外包裝能使用，屌打其他家用紙袋裝的」、「外包裝能使用，讓每個福袋幾乎讓人覺得有回本，所以都秒殺」、「外包裝就是7-11的賣點，至於大獎只是碰運氣的副產品」、「把外包裝設計成可以用的袋子跟收納箱真的超聰明啊，完全抓住消費者的心，難怪每年都那麼難買」。
而今年7-11依照不同價位一共推出30款福袋，其中最低價的「基本款」福袋是299元起，所有福袋都可抽396萬跑旅，差別在抽獎次數，299元福袋抽1次、1699元福袋最多可抽6次，以299元福袋來說，共有8款造型不可挑款，外面的袋子是伸縮增量托特包、或是防潑水拉鍊提袋兩種袋型，因為其外包裝都還能重複使用，加上內容物+抽大獎，普遍都民眾認為CP值高進而搶購。（編輯：張嘉哲）