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全家APP新年出手了！買咖啡現賺2000元　網買爆：剩一天

▲早上起床根本沒時間在家裡煮上一杯咖啡享用，於是每天到超商買一杯咖啡成為生活日常。（圖/全家提供）
▲早上起床根本沒時間在家裡煮上一杯咖啡享用，於是每天到超商買一杯咖啡成為生活日常。（圖/全家提供）

編輯中心/綜合報導

全家APP新年福利大放送！現代人工作繁忙，早上起床根本沒時間在家裡煮上一杯咖啡享用，於是每天到超商買一杯咖啡成為生活日常。而近日，就有網友發現全家APP貼心的幫忙計算2022年喝了多少杯咖啡，並且推播通知，將可以用「五折買下大量的咖啡」，且兌換日期到2024年，讓不少老用戶嗨到爆直呼「太有誠意！」

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一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品區」貼文指出「今天收到全家的APP推播，竟然貼心幫我計算我去年喝了306杯全家咖啡！實在被數字驚到，而且還可以用五折買到74杯咖啡，真的是太省了！推薦給咖啡喝不夠的你！」

只見貼出的畫面，全家APP推播寫著「你今年喝了306杯咖啡，限時五折回饋給您，74杯大杯特濃經典美式只要2023元！兌換日期可以換到2024唷！」而根據全家的大杯特濃經典美式售價原本一杯要價55元，74杯總價4070元，但如今因為該優惠，竟然只要2023元，用戶直接現賺2000元，且兌換期限是一整年，實在是咖啡愛好者的福音！

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▲網友分享自己收到全家APP推播活動，購買74杯美式只要2023元，活動僅到一月二號。（圖/全家/7-11新品分享區）
貼文一出，網友紛紛回應「好險有看到這篇文.....剛剛看真的有！」、「只剩下一天喔！只到一月二號，沒看到的快買」、「我的是喝了200杯拿鐵，他給我64杯的五折拿鐵，太爽了」、「重點是可以喝到2024，所以先買起來放，日期太美好了」、「感謝分享！已買！五折真的太香了」、「爽爆！74杯+1現省兩千元」、「全家很會耶，還幫計算整年度喝了幾杯」、「全家行銷超強＝＝這種真的一定要買，又賺到熟客一波」、「我334杯XD也買了74杯的優惠了」。

而其中，全家這次推出2023年的優惠當中，除了原PO的74杯大杯特濃經典美式只要2023元外，包括愛喝私品茶的人經統計後，也會給予62杯私品茶2023元，另外也有人收到的優惠是62杯大杯拿鐵只要2023元的優惠，且兌換期限換到2024年，愛喝全家咖啡的你千萬不要錯過啦！（編輯：張嘉哲）

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▲網友紛紛貼出自己收到的各種優惠，有62杯私品茶2023元以及62杯拿鐵2023元，都相當划算。（圖/全家/7-11新品分享區）

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