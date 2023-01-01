全家APP新年出手了！買咖啡現賺2000元　網買爆：剩一天

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只見貼出的畫面，全家APP推播寫著「你今年喝了306杯咖啡，限時五折回饋給您，74杯大杯特濃經典美式只要2023元！兌換日期可以換到2024唷！」而根據全家的大杯特濃經典美式售價原本一杯要價55元，74杯總價4070元，但如今因為該優惠，竟然只要2023元，用戶直接現賺2000元，且兌換期限是一整年，實在是咖啡愛好者的福音！
貼文一出，網友紛紛回應「好險有看到這篇文.....剛剛看真的有！」、「只剩下一天喔！只到一月二號，沒看到的快買」、「我的是喝了200杯拿鐵，他給我64杯的五折拿鐵，太爽了」、「重點是可以喝到2024，所以先買起來放，日期太美好了」、「感謝分享！已買！五折真的太香了」、「爽爆！74杯+1現省兩千元」、「全家很會耶，還幫計算整年度喝了幾杯」、「全家行銷超強＝＝這種真的一定要買，又賺到熟客一波」、「我334杯XD也買了74杯的優惠了」。
而其中，全家這次推出2023年的優惠當中，除了原PO的74杯大杯特濃經典美式只要2023元外，包括愛喝私品茶的人經統計後，也會給予62杯私品茶2023元，另外也有人收到的優惠是62杯大杯拿鐵只要2023元的優惠，且兌換期限換到2024年，愛喝全家咖啡的你千萬不要錯過啦！（編輯：張嘉哲）