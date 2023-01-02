跨年101煙火遭轟太醜！4年對比影片曝光 2022年震撼全場
台北市政府日前舉辦「台北最High新年城-2023跨年晚會」，每年都因為101絕美的壓軸煙火獲得矚目，結果今年雖然首度與燈光、音樂、煙火等技術創新融合，但因為天候不佳，導致呈現效果相當不好，讓不少網友痛批是近10年最爛跨年煙火。對此，就有網友貼出近四年的比對畫面，引起熱烈討論，其中2022年的101煙火秀備受好評。
編輯中心/綜合報導
一名網友在Tik Tok貼文指出「默默收集了四年的101煙火，四年的時光就這樣過去了」只見貼出的影片，從2020年到2023年的101煙火秀倒數比對，其餘前三年在倒數結束後，煙火綻放不間斷，不過在2023年時，不僅因為天氣不佳畫面模糊，疑似倒數時有些出包，在第一秒煙火發射之後，就靜止快3秒才有煙火射出，壯觀程度比不上前幾年。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！連續四年這樣比對真的有差欸」、「2023真的太模糊了啦」、「2023是放心酸的吧....」、「2022的好好看喔！超漂亮」、「最喜歡2022年，好看！」、「天氣不好真的沒辦法....」、「今年視線真的差，好可惜」、「2022真的好看欸，層次超好的」、「2020年的也不錯」。
而對於外界批評今年101是「近10年最爛的煙火」，台北101大樓營運長劉家豪回應「感謝各界的意見，我們會虛心受教，因為天氣是不可控因素，導致很多設計環節沒有辦法被民眾看到，台北101跨年煙火已經成為象徵台灣人迎接新年的儀式，也被國際重視，目前沒有思考停辦跨年煙火這件事，明年還要更突破」。（編輯：張嘉哲）
以下為2023年跨年101煙火原版呈現，可惜因今年天候不佳沒能有模擬煙火如此震撼的效果。