全家福袋編號買哪包最賺？眾拆開洩「神規則」：真的貼心
全家便利商店昨（1）日正式開賣兔年福袋，不少民眾在開賣首日就前往店面購買，但是每個人購買福袋時，除了抽最大獎的期望之外，也希望福袋內容物是自己喜愛的東西。就有網友分享全家公開的內容物組合清單，詢問大家購買到的福袋編號會對應哪個組合，結果意外發現「編號順序」對應「組合順序」是相對的，讓眾多還未入手福袋的民眾直呼「實在很貼心！」
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11/全家各新品資訊分享區」貼文指出「目前全家福袋已知組合，歡迎大家提供資訊」並且貼出全家今年公布的福袋內容物組合，一共有12種，但其購買全家福袋時外包裝都會有寫「編號」，於是網友想要搜集情資，好選到自己想要的內容物組合。
而根據已經購買福袋的網友提供資訊，發現「編號順序」對應「組合順序」都是按照順序，也就是福袋外包裝如果是編號A，那麼對應的內容物組合就是1；外包裝如果是編號I，對應內容物組合就是9，以此類推，而端看每包的內容物都相當豐富，差異僅在裡頭的贈品，還有個人是否喜愛內容物附贈的餅乾飲料。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的是對應的！全家這做法其實很貼心！這樣能避開自己不要的組合」、「買到B，真的是組合二欸」、「買到組合三，外袋是C沒錯，不過買兩袋贈品不同」、「買到G，拆開編號是7沒錯欸」、「編號跟內容物號碼一樣，但贈品會不同喔，我組合一兩包拿到盤子跟小小兵飲料袋」。
而全家這次福袋內容物除了保底的零食飲料以及贈品以外，還會附一張抽獎券，而今年抽獎券頭獎首度祭出「實領稅後300萬現金」， 刷新過往福袋獎項等級，二獎則是150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台，以及東南旅遊金20萬、全盈+PAY儲值金10萬等大獎，等你來抽獎！（編輯：張嘉哲）