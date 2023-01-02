綁肉羹的塑膠繩竟賣300元！網愣：還有人買 內行揭真相
現在網購平台相當興盛，什麼都能賣，什麼都不奇怪，以台灣人最常使用的蝦皮購物來看，過去就有人販售上課的筆記，結果許多人都下單購買，還有代寫報告等等，處處都是商機。而近日，就有網友分享逛網購平台時，卻發現有人在賣「綁過肉羹的塑膠繩」，一條300元不打緊，還真的有人購買，讓他好奇為何會有人買這種東西，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「蠻厲害的，還可以賣掉4個」只見貼出截圖畫面，在蝦皮購物上出現商品「剛吃肉羹麵綁在上面的束口繩」，一條售價竟然高達300元，事實上，該物真正名稱為「邦提圈」，以市面上販售價格來看，通常一大包不用30元就能買到，如此在這位賣家賣出300元高價就非常不合理，但銷售額卻還是賣出四份，讓人匪夷所思。
貼文一出，不少網友紛紛回應「蝦皮上面什麼都有賣真的很強」、「還有晴天娃娃賣39元＝＝然後是衛生紙做的」、「看了這文後，發現家裡有一堆這種東西，原來我不是一無所有」、「麥當勞番茄醬都有人賣了，塑膠繩不用大驚小怪」、「蝦皮真的很多東西都很奇耙，真的很猛」、「其實老闆自己買4個，回收後繼續出貨刷售出量吧？」
不過，也有內行網友表示「這是常見手法，利用蝦皮平台下單、使用他們的物流賣其他東西喔」、「賣的不是束口繩，但下單的是這個賣場，老套路了」、「我就買過二手衣服，賣家也是叫我去蝦皮下單，結果打開是一本書的頁面，很多這種的」、「應該是給買家另外下標的賣場，不是真的賣出去」、「給買家另外下單的地方+1，其實是賣其他東西喔」。（編輯：張嘉哲）