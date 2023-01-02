長榮航勤不爽年終「集體請假」！內部職缺曝　薪水網意外

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而在消息曝光後，有網友在爆廢公社貼文指出「很多業界可是連年終都沒有，長榮航勤有一個月領已經讓很多人羨慕，為何還要這樣無聲抗議呢？」貼文一出，不少網友紛紛回應「地勤超忙，管行李管貨運管進出口。去年忙爆結果去年差點沒年終，今年也忙爆結果也沒年終，你說呢」、「他們本身薪水就已經不高，地勤是很忙的，去年只有一萬今年年終又落差太大，當然爆炸」、「依法休假沒毛病，公司不懂回饋真的不能怪他們」、「不要只會躲在鍵盤後，你們自己去看看長榮航勤的薪水，真的不高，平常忙到不行年終又不好，依法休假有什麼問題？」
而網友指稱長榮航勤員工薪水並不高，根據目前長榮航勤刊登在104的工作機會中，包括「桃園地勤人員」以及「松山地勤人員」，發現待遇薪水僅有32000元至35000元，其實並不算太高，工作內容為「由公司培訓航空貨物裝卸載、旅客行李搬運、客艙清潔及航機清洗等」。
對此。長榮航空企業工會也發出聲表示「本會一向主張，改善勞動條件、提高員工向心力，是支撐更促進航空業營運的不二法門，希望長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金和薪資水平，實施國定假日出勤兩倍薪，鼓勵員工，才能留住人才，補足機場嚴重不足的人力，讓航空業更能正常運作，本會也呼籲長榮集團的地勤人員應該團結起來、共同爭取合理的勞動條件，才能長期改善我們的工作環境」。
而對於員工集體臨時請假，長榮航勤則回應，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，長榮航空1日由台北出發之航班多有延誤之情況，抵達之航班行李提領作業亦較為緩慢，長榮航勤已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業之裝卸載順序因應，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。（編輯：張嘉哲）