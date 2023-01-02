藏超久！李沛旭「混血美妻」全臉曝光 網秒懂：難怪保護
男星李沛旭去年（2022年）7月與圈外的中泰混血女友結為連理，婚後他時常於社交平台上分享兩人的甜蜜合照，可能是為了保護太太，所PO出的照片中她總是戴著口罩，令人相當好奇藏在底下的廬山真面目。在2022年底最後一天，李沛旭公開夫妻攜手參加好友婚禮的照片，也正式揭開太太的「神秘面紗」，美麗的五官露出後眾人秒懂：「難怪旭哥包緊緊保護到家！」。
編輯中心/綜合報導
夫妻二人於2022年12月31日去參加《2分之1強》班底柯龍（Tony）之婚宴，李沛旭於臉書上首先發布兩人戴著口罩的合照及現場照片，表示「夫妻日常。李先生&李太太 來參加柯先生&柯太太的婚禮」。
接著他分享自己與老婆和現場新人、好友的大合照，並祝福「2022的最後一天⋯是滿滿的愛。願愛我的人和我愛的人⋯新的一年都平安幸福！！2023 Happy New Year to Everyone I love.」，值得一提的是，這張照片是李沛旭首次公開太太的全臉照，能看出她眼睛深邃、鼻梁高挺，是個不容置疑的美女。
粉絲見到照片都非常興奮，回覆「大嫂太正了難得露臉，難怪旭哥包緊緊保護到家」、「年底大驚喜，李太太美美的」、「大嫂超美的欸，難怪都不露臉」、「哥 難得曝光李太太長相耶！真的很美，難怪哥那麼護妻」。（編輯：李惠婷）