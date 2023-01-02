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單身女獨自跨年嘆可憐！網提一招「行程滿檔」：每年都做

▲單身女獨自跨年嘆可憐，網提一招行程滿檔：「每年都做」。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲單身女獨自跨年嘆可憐，網提一招行程滿檔：「每年都做」。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

雖有人說「跨年僅是地球公轉一圈」，無需特別慶祝，但人總是需要一些儀式感點綴生活，多數人會選擇與親朋好友度過。不過有位女網友對這天非常苦惱，說明今年跨年因為單身，竟不知如何打發時間，感慨自己「非常可憐」。對此，就有不少「專業自己一人跨」的網友回覆，更想出許多神奇的辦法讓當晚「行程滿檔」，沒有時間憂愁！

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原PO於Dcard中以「跨年一個人會很可憐嗎」為標發文，說明自己朋友稀少，沒有參與過人多的聚會，今年因為跟男友分手，跨年只能自己一個人待在家，但家裡沒電視不能看跨年節目，食物類也沒什麼特別想買的，導致這一晚僅是滑手機度過。反觀IG上的朋友幾乎都是成團出去玩，看起來相當快樂，於是感嘆「自己一個人這樣好可憐，一直以來都好可憐 :\」。

▲中國醫藥大學附設醫院主任徐中和14日表示，天冷除可能併發心肌梗塞或腦中風外，也要警戒俗稱「腳中風」的下肢周邊動脈阻塞性疾病。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
▲原PO感嘆分手後沒有生活圈，今年跨年只能一個人在家過，認為自己很可憐。（示意圖／Pexels）
對於原PO的感嘆，眾人安慰「不會可憐，但是你覺得自己可憐就會可憐」、「我也是一個人在家過，先祝妳新年快樂」、「我也一個人在租屋處跨，這沒什麼，反正我每年都這樣，甚至沒半個人傳過新年快樂給我，我也不覺得會怎樣，習慣孤獨就好」、「自己一個跨超爽，又不用出去吹冷風人擠人冒著染疫風險，躺在溫暖被窩裡，時間到就歡呼傳個訊息給朋友慶祝一下之後就睡覺，香啊」、「幹嘛這樣想？一個人也很自由啊，想幹嘛就幹嘛，新年快樂啦」。

留言處發現許多人也是自己一個人跨年，並分享自己開心跨年的絕招，「我自己一個人過，用YT開5,6個跨年分頁，人家跨一場，我跨5、6場，賺爛」、「你可以把電腦開四個分頁，一次看4縣市的煙火」、「每年都這樣過+1 想看那個藝人就看那個超爽」、「還可以看不同國家/城市的煙火 人家只能看101煙火，我在家環遊世界」、「我也會耶！但我是跟室友一起，還會討論哪個好看，甚至跨到國外的」。（編輯：李惠婷）

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