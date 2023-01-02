必勝客「開工買1送3」優惠！外帶大比薩199元、1元吃烤雞
元旦連假今（2）日最後一天，必勝客明起1/3～1/17連續15天，推出「開工超值必勝嗑」三大限時好康，讓大家收假不憂鬱！平日週一至週五外帶比薩限時優惠48折起，大比薩最低只要199元；爽吃外帶單點大比薩「買1送3」，比薩買大送大再嗑可樂＋5入旋風肉桂捲；Pasta Hut個人餐「加1元多一件」美味副食，包括薯金幣、BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊和旋風肉桂捲通通有。
記者蕭涵云/台北報導
1、平日週一至週五外帶比薩限時優惠48折起，大比薩最低199元
1/3～1/17週一至週五，全台必勝客門市，外帶單點一個大比薩，8種最受歡迎的口味，限時優惠48折起，大比薩最低只要199元，外帶一個小比薩優惠價則是149元起。199元大比薩口味包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏，而夏威夷、彩蔬鮮菇比薩(奶素)則是299元；超人氣和風章魚燒、韓式泡菜燒肉也有優惠，大比薩才379元。
2、外帶單點大比薩「買1送3」
1/3～1/17，全台必勝客門市，外帶單點大比薩「買1送3」，相當於「比薩買大送大再嗑可樂＋5入旋風肉桂捲」。1/3起新春限定「財圓滾滾金干蝦比薩」也適用；全新研發的「旋風肉桂捲」甜點，頗受好評竟也拿來送。
3、Pasta Hut個人餐「加1元多一件」美味副食
1/3～1/19，透過必勝客PK雙饗卡APP，訂購個人餐任一口味Pasta Hut紙包飯、麵、獨享比薩，加價1元，即享「薯金幣(小份)」、「BBQ烤雞(1翅1腿)」、「黃金和風鱈魚塊(3塊)」、「旋風肉桂捲(2條)」美味副食4選1。
提醒大家，上述各項優惠不得併用；於必勝客金門店、Express、Hot燒站皆不適用，也不適用於外送平台。另外，拿坡里炸雞專賣店的重磅「2台斤腿排桶」，推出74折優惠，超值價349元至1/3最後一天，要買要快。