元旦6大吃雞優惠！21風味館加112元「多1整隻香草烤雞」

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21風味館1/1～1/10，祭出限時優惠「跨年搶先機」慶新年，凡購買21香草烤雞（附兩醬）、蜂蜜綠茶(大)兩杯， 即可以112元再加購「21香草烤雞1整隻」。相當於優惠622元即可買到原價920元的「2隻21香草烤雞＋2杯蜂蜜綠茶」，現賺298元。
而且1月慶新年再加碼農曆年優惠，1/11起青花椒麻系列餐組「金麻送好禮分享餐」新上市，優惠價699元（原價860元）；1/11～2/21凡至門市購買任一優惠套餐，飲品加價升級大杯可口可樂飲品，即可再獲得一張好禮兔Many刮刮卡。（數量有限送完為止，總計8萬份），最大獎有機會獲得可口可樂雙口IH爐乙式，及21世紀百張免費香草烤雞兌換券，與多項超值烤雞、炸雞優惠餐組等。
拿坡里：「2台斤腿排桶」特價349元
拿坡里即日起至2023/1/3，重磅推出「2台斤腿排桶」，祭出約74折優惠、超值價349元（原價468元），大家分食不用挑部位、整桶都是雞腿排，而且還是受到歡迎的微辣口味。提醒大家，是限定拿坡里炸雞專賣店才買得到，建議可以撥打電話預訂餐點、或是線上訂餐還可先完成付款，再到店取餐比較節省排隊時間。
頂呱呱：限定優惠「白雪覺醒餐」再送虛寶
即日起至2023/1/15，頂呱呱x魔鏡物語限定聯動活動，全台頂呱呱門市推出白雪覺醒餐，大嗑原味炸雞＋經典原味對翅＋地瓜薯條＋甜甜包＋指定飲品，門市價165元、外送平台價215元。即日起至全台頂呱呱門市現場，購買任一超值套餐或白雪覺醒餐，即可獲得限量虛寶卡1張，購買2份套餐即可獲得2張，依此類推（限量3萬張，發完為止）；還有機會獲得限量「魔鏡物語版限量野餐盒包材」。
麥當勞：歡樂送「買1送1」
麥當勞歡樂送網路訂餐獨家優惠，即日起至2023/1/10，訂單消費滿38元起，並於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入歡樂送優惠碼「Y2023」，就能享有勁辣香鷄翅或蘋果派或經典那堤（冰/熱）買1送1。提醒大家贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
肯德基：多組隱藏優惠代碼曝光！預定快取爽吃「1元炸雞和蛋撻」
肯德基最低42折起的多組隱藏優惠代碼被挖出！最適合肉肉控開吃的5塊炸雞桶「40451」275元；「40435」青花椒咔啦雞腿堡套餐135元；QQ球＋原味蛋撻「40426」只要72元；「22855」：爽吃咔啦雞腿堡和點心盒套餐130元等，吃飽飽只要爽花百來元。
而且「預定快取」優惠活動加碼延長至2023/1/31，使用預訂快取點餐，即可享加1元多1件優惠，選購任一桶餐，＋1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐，＋1元多1個原味蛋撻。
bb.q CHICKEN：「歡聚食嗑炸雞餐」限省150元
bb.q CHICKEN即日起至2023/1/5，「歡聚食嗑炸雞餐」爽吃bb.q調味半雞二份＋去骨炸雞1份＋韓式披薩1份＋氣泡飲料2罐，可享期間限定優惠價1313元（原價1463元），現省150元；活動期間透過「享聚卡APP」消費「歡聚食嗑炸雞餐」，還可獲得50元「享聚卡APP」折價券兩張（總價值100元）。