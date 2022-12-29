跨年8大速食優惠狂歡！麥當勞「買1送1」　肯德基炸雞1元

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麥當勞歡樂送網路訂餐有獨家優惠，即日起至2023/1/10，訂單消費滿38元起，並於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入歡樂送優惠碼「Y2023」，就能享有勁辣香鷄翅或蘋果派或經典那堤（冰/熱）買1送1。提醒大家贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
肯德基：預定快取爽吃「1元炸雞和蛋撻」 多組隱藏優惠代碼抗漲
肯德基「預定快取」優惠活動加碼延長至2023/1/31，使用預訂快取點餐，即可享加1元多1件優惠，選購任一桶餐，＋1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐，＋1元多1個原味蛋撻；而且零接觸外送服務也持續提供滿350元享免運費；快取GO點餐車道優惠則提供購買套餐或桶餐，即享加10元好禮4選1「原味蛋撻一顆／香酥脆薯（小）一份／百事可樂（中）一杯／上校雞塊4塊」。
因應跨年狂歡，官方再推出「酪雪繽紛奶香脆雞同樂餐」660元：酪雪繽紛奶香脆雞(辣) x 4＋咔啦脆雞(辣) x 4＋香酥脆薯(大) x 1＋上校雞塊8塊 x 1＋雙色轉轉QQ球 x 1＋瓶裝百事可樂 x 1；「青花椒香麻脆雞分享餐」540元：咔啦脆雞(辣) x 3＋青花椒香麻脆雞(辣) x 3＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(小) x 3；「歡聚樂享餐」650元：咔啦脆雞(辣) x 7＋上校雞塊4塊 x 1＋原味蛋撻 x 6＋雙色轉轉QQ球 x 1＋瓶裝百事可樂 x 1。
另外還有最低42折起的多組隱藏優惠代碼被挖出！最適合肉肉控開吃的5塊炸雞桶「40451」275元；「40435」青花椒咔啦雞腿堡套餐135元；「22855」：爽吃咔啦雞腿堡和點心盒套餐130元等，吃飽飽只要爽花百來元。
漢堡王：小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡等「7款買1送1」
漢堡王歲末即日起至12/31，也加碼7款「買1送1」大吃優惠到月底，包括經典熱銷小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、辣薯球(大) 、可樂(大)共7種美味通通買1送1，從經典漢堡到點心飲料都有優惠，約上朋友一起自組套餐也能吃超飽。預告明年2023/1/4～1/10還推出限時7天的「欠吃起士週」，只要點購有含起司的漢堡，通通直接起司免費加2倍！
拿坡里：「2台斤腿排桶」特價349元
拿坡里即日起至2023/1/3重磅推出「2台斤腿排桶」，大家分食不用挑部位、整桶都是雞腿排，還是受歡迎的微辣口味。而且祭出約74折優惠、超值價349元（原價468元）。提醒大家是拿坡里炸雞專賣店限定才買得到，建議可以撥打電話預訂餐點、或是線上訂餐還可先完成付款，再到店取餐比較節省排隊時間喔。
必勝客：「聖誕跨年豪華餐」限時優惠價！HOT燒站XL套餐「第二套6折」
必勝客應景推出「聖誕跨年豪華餐」，白蘭地牛排干貝比薩＋另一個比薩（外帶為大比薩、外送為小比薩）＋可樂1.25L一瓶，再加上集結歐美亞四國海陸美味的全新「嘉年華海陸起司拼盤」，包含人氣暢銷款黃金和風鱈魚塊、BBQ烤雞，以及德式帶骨香腸、南美深海魷魚、日式松阪豬，加上帶著堅果風味的荷蘭煙燻高達起司。即日起至2023/1/2，限時優惠價僅1,579元。
「Hot燒站」2023/1/3前，點購任一款XL套餐，有夏威夷、哈辣墨西哥、彩菇鮮蔬、明太子脆雞、超級總匯、紅醬海鮮等6種口味手工個人比薩可選擇，搭配副食烤雞（1腿1翅）、薯條及飲料，通通享有「第二套6折」超Hot優惠。
繼光香香雞：3款人氣餐點「買1送1」 外送也爽加菜
繼光香香雞迎接跨年，大手筆推出3款人氣餐點「買1送1」優惠！即日起至2023/1/2(一)，新加入或使用香繼光集團會員，購買田字薯餅即可享「買1送1」優惠。12/28起透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」也有「買1送1」優惠，爽吃限量6,000組。
bb.q CHICKEN：「歡聚食嗑炸雞餐」限省150元
bb.q CHICKEN即日起至2023/1/5推出「歡聚食嗑炸雞餐」，bb.q調味半雞二份＋去骨炸雞1份＋韓式披薩1份＋氣泡飲料2罐，可享期間限定優惠價1313元（原價1463元），現省150元；活動期間只要透過「享聚卡APP」消費「歡聚食嗑炸雞餐」，還可獲得50元「享聚卡APP」折價券兩張（總價值100元）。
Mister Donut：甜甜圈「任選10入299元」
Mister Donut即日起至明年1/2(一)，甜甜圈「任選10入299元」！提醒大家限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN 門市 Mister Donut 專櫃、外送、外賣及預訂服務不適用喔。
2023年起使用悠遊付或悠遊卡購買Mister Donut，還可享有眾多好康！2023/1/1起至3/31，使用「悠遊付」消費，每筆消費可享2%現金回饋；持「記名悠遊卡或悠遊付」，單筆消費滿200元再送40元悠遊付現金回饋券；2023/1/3起消費滿百元，還可獲得「波堤獅等代言人紅包袋及甜蜜卡」乙組，陪大家開心迎接兔年。