饗饗新莊店絕美夕陽曝 饕客「訂位秘訣」公開：從沒失手
▲吃到飽霸主「饗饗INPARADISE」Buffet，首度插旗新北市進駐新莊「宏匯i-Tower」39樓，四面環山的「饗饗新莊店」絕美夕陽景致曝光。正式開幕當天不少饕客現身，透露自己訂位「從沒失手」過，老饕3大訂位秘訣全公開。（圖／饗賓集團提供）
記者蕭涵云/台北報導
2023-01-02 15:29:35
吃到飽霸主「饗饗INPARADISE」Buffet，日前首度插旗新北市，進駐新莊「宏匯i-Tower」39樓，不同於「饗饗信義微風」的繁華商業區景觀，
「饗饗新莊店」四面環山的絕美夕陽景致曝光。開幕前提早開放網路及電話訂位迅速被秒殺，證明超人氣聲勢一如繼往，而正式開幕當天不少饕客現身，偷偷透露自己訂位「從沒失手」過、幾乎每個月都能爽吃！《NOWnews今日新聞》統整老饕3大訂位秘訣，分享給想朝聖的民眾嘗試。
饗賓集團尋覓兩三年的「饗饗新莊店」，總坪數370坪，共264個座位，有別於「饗饗信義微風」的繁華商業區景觀，四面環山的「饗饗新莊店」白天可遠眺觀音山及淡水河，傍晚時分還能無死角觀看台北盆地夕陽美景，夜晚更能觀賞城市街景及101，同時觀看飛機低飛越過淡水河口，讓搶得頭香的饕客們看了也讚嘆不已。
「饗饗新莊店」延續一餐區、一名店的品牌精神，由光影指引各具特色的八大餐區，中島高空酒櫃「長飲川」的動態燈光變化形成最大亮點，運用藍染和銀色雕塑不鏽鋼為背景、供應每日漁港直送海鮮的「豐大海」，歐風「大快地」襯托西式鐵板料理與現切肉品，溫潤胚陶顯現現煮熱騰騰鍋物的「禾烹湖」，優雅青花瓷製成藝術壁飾烘托「京山」中式經典料理與港點，「炙丘」上的和風漆器，映襯日式名物等。
▲吃到飽霸主「饗饗INPARADISE」，出了名的「不怕你吃」，被網友讚賞補菜速度超快。（圖／饗賓集團提供） ▲饗饗海鮮澎湃又新鮮，是饕客造訪必吃的名單。（圖／饗賓集團提供） 開幕期間還特推「饗饗新莊店」限定料理，包括燒烤豬肋排、龍蝦泡芙佐海膽醬、草蝦佐辣味茄汁、起絲絨起司蛋糕、星光水信玄餅，和以新北獨有景觀老梅石槽為主題研發的極韻抺茶塔。服務人員制服更特邀台灣首位登上紐約時裝週的JUST IN XX設計師周裕穎全新打造，外場主管與服務人員以知性藍色搭配織線紋理拼接與細節點綴，秀廚人員則以淺灰色為底，趣味的是，將依所負責的料理溫度不同，而在衣領和袖口的滾邊色澤，有紅色和藍色的差異。 ▲尤其吃不完的浮誇螃蟹、龍蝦等頂級海味，是讓饗饗一炮而紅的關鍵。（圖／饗賓集團提供）
一位難求的「饗饗INPARADISE」，被網友公認是「超難訂位名店」。業者表示，除了網路訂位系統，也已開設到
三線電話、從早上10點至晚上10點接受預約，平均接聽訂位電話約700通上下，最高紀錄更曾一天實際通話數達900多通。
如今，3大訂位秘訣悄悄曝了光。據搶得「饗饗新莊店」頭香的老饕透露，網路搶訂訣竅就是
狂刷更新頁面，一旁民眾也認同表示，還可 廣邀親友團分工搶訂，他動員了8人分工，除了刷遍網路系統也同時打電話開訂，一訂到位後，便立刻排休吃美食。更有民眾建議， 在開放訂位時間前就要把會員資料及訂位時間都填好，等開放訂位時間點一到、就按「訂位」，接著就讓網頁慢慢轉圈圈，千萬不要按重新整理，通常都能順利擠入訂位，還說這招從沒失手過，幾乎每個月都能爽吃。 ▲饗饗新莊店視覺中心最大亮點的中島高空酒櫃「長飲川」，擁有取餐大空間。（圖／饗賓集團提供） ▲饗饗主打一餐區、一名店的品牌精神，主打八大餐區食藝美學。（圖／饗賓集團提供） ▲饗饗新莊店一開放訂位就秒殺，開幕即爆滿。（圖／饗賓集團提供） ▲多款現點現做料理，很受消費者喜愛。（圖／饗賓集團提供） ▲「炙丘」裡包括日式烤炸物、揚物、蒸物，一應俱全。（圖／饗賓集團提供）