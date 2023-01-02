長榮航勤董座搬行李！員工出面踢爆內幕嗆「在那邊演？」
長榮航勤今年年終爆出只有一個月，1日元旦有近百名員工「依法休假不上班」，光是昨天早班及午班就一共有151人請假，嚴重影響航班運作，對此民航局也呼籲長榮儘速和員工溝通。而今（2）日，傳出請假人數已經大幅減少，但由於還是有31名員工請假，為補足人力不足，竟然連長榮航勤董事長陳有玉、總經理林大淵等多位高階主管也低調親自到場協助，但卻被員工踢爆，董事長陳有玉已經一個多月沒有上線內部APP，直言「在那邊演？」
編輯中心/綜合報導
長榮航勤員工不滿年終差很大，結果昨日早上原本安排327名人力，但有97人臨時請假，午班安排291名人力，有54人臨時請假，臨時請假人數總計151人，截至昨晚7時共79班次受影響，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘，有3000多位旅客受到影響，而據民航局掌握，今天長榮航班大致上正常，僅有少數約4、5班班機延誤，是因為天候不佳、轉機延遲所致，請假人數已經大幅減少至30、40人，長榮航勤和桃園機場則皆不對外公布今日的數據。
然而，令人意外的是，長榮航勤為了應付航勤業務能夠紓解，已經調動大批人力協助，不僅調動早班技術性及非技術性支援人力約80名，就連董事長陳有玉、總經理林大淵、協理等高階主管都親自戴上手套下場幫忙搬行李，以盡最大的努力讓航班得以正常起降。
不過根據《TVBS》報導，有長榮航勤員工出面爆料，出示公司內部APP畫面，直指陳有玉「已經連公司專用群組APP都超過一個月沒有上線」，長榮航勤員工直接嗆聲表示「掛個董事長，在那邊演什麼東西？這群組每天都在回報公司所發生的狀況，都超過1個月沒上線了，你說他有多關心公司？」
而對於目前現況，桃勤企業工會也發出聲明表示，因為桃勤公司與工會已經有重大的勞資爭議，若因其他公司的勞資爭議要求桃勤員工支援，可能會不可收拾，所以桃勤工會認為不適合介入，此外，桃勤企業工會預計在1月6日到交通部前舉行代表大會，並同步舉辦罷工投票，若無法與資方取得共識，不排除將在春節發動罷工，強調「資方無誠意、工會就開戰」。（編輯：張嘉哲）