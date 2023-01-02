熱炒吃到飽398元爆紅！他訂位：下週來吃 店員1句話傻眼
在這個萬物皆漲的時代，你吃過398元熱炒吃到飽的餐廳嗎？近日就有一間位於台中逢甲的「福星美食休閒釣蝦廣場」爆紅，因為主打398元熱炒+火鍋吃到飽，被YouTuber拍攝當作主題之後火速竄紅，高CP值口味又不差的菜色，讓不少網友都前往朝聖。不過，卻有網友分享自己去年底原本要去吃，結果現場卻爆滿，想說訂位明年1月1日再來吃，沒想到店員卻回應「1月1日會漲價」讓該網友超傻眼，引起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出，看了YouTuber介紹某間熱炒吃到飽的餐廳，越看越心動，所以在12月的倒數第二週前往餐廳，結果現場客滿，想說訂位1月1日再去吃，結果店員突然打電話給他表示「原本一個人398元不用服務費，2023年1月1日之後，一個人是550元，還要額外加收1成服務費，等於一個人變成605元，漲價207元」這讓該網友傻眼表示「這會不會漲幅太高.....很氣我自己沒訂位，沒吃到原本的價格」。
貼文一出，網友紛紛回應「398本來是佛心事業吧＝＝還有火鍋吃到飽」、「398一直沒漲應該都是虧錢在賣了好嗎，我是覺得還好」、「看老闆把價格拉高，就知道他之前虧多少了，我是覺得合理」、「房租食材薪資都要漲，他們不漲也不用做生意了」、「查了一下，發現如果是熱炒+火鍋吃到飽605還可以接受吧」、「還行啦！東西如果好吃，漲價又有品質還是能接受」、「本來想說下週去吃，朝聖失敗嗚嗚！不過還是會去吃看看啦，價格還行」。
而《NOWnews》記者也實際找到該間餐廳，就是位於台中逢甲的「福星美食休閒釣蝦廣場」，去年底因為YouTuber「六一遛阿寬」團隊前往拍攝主題，因而造成話題，而仔細看餐廳臉書，也早就在12月底發出公告表示「因物料漲幅過大，吃到飽將於2023年元月1日起調整為550元」並且註明菜單會更新，雖然漲價，但也釋出誠意表示「當日活跳跳毛蟹隨您吃」、「多種類啤酒無限暢飲」讓不少老顧客直言「支持老闆漲價！這間真的好吃又便宜！」（編輯：張嘉哲）